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В Пекине состоялось представление по случаю 60-й годовщины премьеры в Китае балета «Лебединое озеро»
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В Пекине состоялось представление по случаю 60-й годовщины премьеры в Китае балета «Лебединое озеро» 

ИА Синьхуа 40 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Пекин, 30 апреля /Синьхуа/ — В воскресенье Центральная балетная труппа Китая выступила в Национальном большом театре в Пекине по случаю 60-й годовщины премьеры в Китае балета «Лебединое озеро».
Пекин, 30 апреля /Синьхуа/ — В воскресенье Центральная балетная труппа Китая выступила в Национальном большом театре в Пекине по случаю 60-й годовщины премьеры в Китае балета «Лебединое озеро».
Пекин, 30 апреля /Синьхуа/ — В воскресенье Центральная балетная труппа Китая выступила в Национальном большом театре в Пекине по случаю 60-й годовщины премьеры в Китае балета «Лебединое озеро».
Пекин, 30 апреля /Синьхуа/ — В воскресенье Центральная балетная труппа Китая выступила в Национальном большом театре в Пекине по случаю 60-й годовщины премьеры в Китае балета «Лебединое озеро».
Пекин, 30 апреля /Синьхуа/ — В воскресенье Центральная балетная труппа Китая выступила в Национальном большом театре в Пекине по случаю 60-й годовщины премьеры в Китае балета «Лебединое озеро».
Пекин, 30 апреля /Синьхуа/ — В воскресенье Центральная балетная труппа Китая выступила в Национальном большом театре в Пекине по случаю 60-й годовщины премьеры в Китае балета «Лебединое озеро».
Пекин, 30 апреля /Синьхуа/ — В воскресенье Центральная балетная труппа Китая выступила в Национальном большом театре в Пекине по случаю 60-й годовщины премьеры в Китае балета «Лебединое озеро».
Пекин, 30 апреля /Синьхуа/ — В воскресенье Центральная балетная труппа Китая выступила в Национальном большом театре в Пекине по случаю 60-й годовщины премьеры в Китае балета «Лебединое озеро».
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