В Пекине состоялось представление по случаю 60-й годовщины премьеры в Китае балета «Лебединое озеро»

Пекин, 30 апреля / Синьхуа / — В воскресенье Центральная балетная труппа Китая выступила в Национальном большом театре в Пекине по случаю 60-й годовщины премьеры в Китае балета «Лебединое озеро».

Пекин, 30 апреля /Синьхуа/ — В воскресенье Центральная балетная труппа Китая выступила в Национальном большом театре в Пекине по случаю 60-й годовщины премьеры в Китае балета «Лебединое озеро».

Пекин, 30 апреля /Синьхуа/ — В воскресенье Центральная балетная труппа Китая выступила в Национальном большом театре в Пекине по случаю 60-й годовщины премьеры в Китае балета «Лебединое озеро».

Пекин, 30 апреля /Синьхуа/ — В воскресенье Центральная балетная труппа Китая выступила в Национальном большом театре в Пекине по случаю 60-й годовщины премьеры в Китае балета «Лебединое озеро».

Пекин, 30 апреля /Синьхуа/ — В воскресенье Центральная балетная труппа Китая выступила в Национальном большом театре в Пекине по случаю 60-й годовщины премьеры в Китае балета «Лебединое озеро».

Пекин, 30 апреля /Синьхуа/ — В воскресенье Центральная балетная труппа Китая выступила в Национальном большом театре в Пекине по случаю 60-й годовщины премьеры в Китае балета «Лебединое озеро».

Пекин, 30 апреля /Синьхуа/ — В воскресенье Центральная балетная труппа Китая выступила в Национальном большом театре в Пекине по случаю 60-й годовщины премьеры в Китае балета «Лебединое озеро».

Пекин, 30 апреля /Синьхуа/ — В воскресенье Центральная балетная труппа Китая выступила в Национальном большом театре в Пекине по случаю 60-й годовщины премьеры в Китае балета «Лебединое озеро».