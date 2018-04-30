В Пекине состоялось представление по случаю 60-й годовщины премьеры в Китае балета «Лебединое озеро» 

Пекин, 30 апреля /Синьхуа/ — В воскресенье Центральная балетная труппа Китая выступила в Национальном большом театре в Пекине по случаю 60-й годовщины премьеры в Китае балета «Лебединое озеро».
Пекин, 30 апреля /Синьхуа/ — В воскресенье Центральная балетная труппа Китая выступила в Национальном большом театре в Пекине по случаю 60-й годовщины премьеры в Китае балета «Лебединое озеро».
Пекин, 30 апреля /Синьхуа/ — В воскресенье Центральная балетная труппа Китая выступила в Национальном большом театре в Пекине по случаю 60-й годовщины премьеры в Китае балета «Лебединое озеро».
Пекин, 30 апреля /Синьхуа/ — В воскресенье Центральная балетная труппа Китая выступила в Национальном большом театре в Пекине по случаю 60-й годовщины премьеры в Китае балета «Лебединое озеро».
Пекин, 30 апреля /Синьхуа/ — В воскресенье Центральная балетная труппа Китая выступила в Национальном большом театре в Пекине по случаю 60-й годовщины премьеры в Китае балета «Лебединое озеро».
Пекин, 30 апреля /Синьхуа/ — В воскресенье Центральная балетная труппа Китая выступила в Национальном большом театре в Пекине по случаю 60-й годовщины премьеры в Китае балета «Лебединое озеро».
Пекин, 30 апреля /Синьхуа/ — В воскресенье Центральная балетная труппа Китая выступила в Национальном большом театре в Пекине по случаю 60-й годовщины премьеры в Китае балета «Лебединое озеро».
Пекин, 30 апреля /Синьхуа/ — В воскресенье Центральная балетная труппа Китая выступила в Национальном большом театре в Пекине по случаю 60-й годовщины премьеры в Китае балета «Лебединое озеро».