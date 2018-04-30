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Андрей Кончаловский рассказал об эдиповых страданиях и переезде в Петербург
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Андрей Кончаловский рассказал об эдиповых страданиях и переезде в Петербург 

Teleprogramma.pro 48 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Андрей Кончаловский замахнулся на трагедию Софокла «Эдип в Колоне», постановку которой только что осуществил в БДТ. Ближайшие спектакли намечены на 27 мая и 10 июня. Спектакль длится рекордно короткое время — 1 час 10 минут без антракта. По словам мастера, он потратил много сил, энергии, творческих страданий на то, чтобы сделать этот шедевр древнегреческой драматургии живым. Главной задачей было пробудить в зрителе простые человеческие чувства. Режиссер также сообщил, что с Петербургом его связывает множество воспоминаний, в основном романтического свойства: «Первыми моими поездками в Северную столицу были с любимой девушкой, когда я был еще совсем юн. Мы сбегали сюда из Москвы, и оба были счастливы». Кончаловский рассказал, что в какой-то момент даже собрался переехать в Питер: «Во время съемок „Дворянского гнезда“ я провел здесь три месяца. После этого в моей голове на некоторое время даже поселилась мысль о переезде в этот город, который очень отличается от Москвы, где я родился и вырос. Другой климат, другая культура, другой воздух — все здесь европейское. Москва — купеческий город калачей и имажинизма, а Петербург — это маньеризм, искусство Серебряного века. На моей памяти всех московских друзей не любили друзья петербургские, равно как и наоборот», — цитирует Кончаловского sobaka.ru.
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