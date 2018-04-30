Евгений Куйвашев поздравил детский хор Театра оперы и балета с престижными наградами европейского фестиваля

Губернатор Евгений Куйвашев поздравил детский хор Екатеринбургского академического театра оперы и балета с победой сразу в двух номинациях на 66-м Европейском молодежном музыкальном фестивале, который прошел в бельгийском городе Неерпельт.

В поздравительной телеграмме на имя руководителя коллектива Елены Накишовой глава региона назвал этот успех еще одним весомым подтверждением самобытного, яркого таланта, высочайшего профессионализма и уровня актерского мастерства свердловчан.

«Искренне горжусь тем, что чистые, звонкие, сильные голоса юных уральцев завоевывают любовь публики и признание экспертов по всему миру. Детский хор выполняет важную миссию — служит культурному и духовному обогащению людей, вдохновляет их на добрые дела, наполняет сердца светом надежды и радостью. Вы также вносите ощутимый вклад в укрепление имиджа Свердловской области как крупного центра развития культуры, территории безграничных возможностей для личностного и профессионального роста одаренной молодежи», — отметил Евгений Куйвашев.

Губернатор пожелал коллективу новых успехов, творческого поиска и открытий.

Участниками фестиваля стали 88 коллектива из 23 стран. Хор екатеринбургской оперы, в котором поют уральцы в возрасте от 8 до 17 лет, выступал в двух номинациях и в обеих получил дипломы с отличием.