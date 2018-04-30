Солисты Мариинского театра вновь выступят в Херсонесе 

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 апр — РИА Новости Крым. 9 мая в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» (Севастополь) состоится концерт солистов Мариинского театра. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
"Вход на мероприятие свободный. Выступление пройдет в рамках XVII Московского пасхального фестиваля, который с каждым годом становится все популярнее и охватывает все больше городов. Уже второй год участником фестиваля принимает сцена древнейшего в нашей стране театра — Античного театра в Херсонесском музее", — рассказали в пресс-службе.
Солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра исполнят русские романсы и мировые оперные шедевры. К слову, в прошлом году они также выступали в Херсонесе 9 мая.
Московский пасхальный фестиваль — крупнейший музыкальный форум России, который ежегодно собирает сотни тысяч слушателей в самых разных уголках страны. В этом году он проходит с 8 апреля по 9 мая. Фестиваль проводится при поддержке правительства Москвы, министерства культуры РФ, министерства обороны РФ и по благословению птриарха Московского и всея Руси Кирилла. 17-й сезон мероприятия традиционно представлен четырьмя программами: симфонической, хоровой, камерной и звонильной.