Солисты Мариинского театра вновь выступят в Херсонесе

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 апр — РИА Новости Крым. 9 мая в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» (Севастополь) состоится концерт солистов Мариинского театра. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

"Вход на мероприятие свободный. Выступление пройдет в рамках XVII Московского пасхального фестиваля, который с каждым годом становится все популярнее и охватывает все больше городов. Уже второй год участником фестиваля принимает сцена древнейшего в нашей стране театра — Античного театра в Херсонесском музее", — рассказали в пресс-службе.

Солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра исполнят русские романсы и мировые оперные шедевры. К слову, в прошлом году они также выступали в Херсонесе 9 мая.