Победитель 5 сезона шоу «Голос» примет участие во «Встречах на Волге» в Самаре

XII Международный конкурс-фестиваль «Встречи на Волге» пройдёт в Самаре с 1 по 5 мая. В танцевальном мероприятии примут участие лучшие коллективы Самарской области и регионов России, а также стран ближнего зарубежья. Самому младшему конкурсанту 7 лет, самому взрослому — 20. Участникам предстоит продемонстрировать мастерство и побороться за первое место в 6 номинациях: «Народный танец», «Стилизованный народный танец», «Детский танец», «Современный танец», «Эстрадный танец» и «Фристайл» (любой другой танцевальный номер). В фестивале примет участие победитель 5 сезона шоу «Голос. Дети» Рутгер Гарехт. Он приедет в областной центр из Оренбурга в составе Образцового детского коллектива театра музыки и танца «Щелкунчик». По словам организаторов мероприятия, подобные конкурсы способствуют формированию эстетического вкуса — как у самих исполнителей, так и у зрителей. Кроме того, у танцоров есть возможность познакомиться с новыми тенденциями в искусстве и обменяться опытом.

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