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Игорь Николаев сделал скандальное заявление о российской эстраде
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Игорь Николаев сделал скандальное заявление о российской эстраде 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Игорь Николаев объяснил, почему талантливые артисты из шоу «Голос» пропадают сразу после завершения проекта. По мнению певца, народу интересны не качественные песни, а скандалы из личной жизни артистов.
"Меня часто спрашивают: «Почему не все, кто вышел из проекта „Голос“, стали большими звездами?» На вкус телезрителей, они все пели превосходно. Когда ты следишь за певцом или певицей в проекте — наблюдаешь за профайлами, человеческой судьбой. Зрителям это интересно", — пояснил композитор.
Николаев отметил, что если предлагается чисто песня, то она уже не так интересна. «В нашей стране все следят за событиями в личной жизни. Хорошо это или плохо, но это имеет место быть», — цитирует "Собеседник" певца.
Позицию артиста поддержал член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. «Игорь Николаев затронул очень важную тему для современного шоу-бизнеса, да и в целом для творческой среды. Разумеется он прав. Где таланты из песенных конкурсов? Кто их видит после выпуска? Сейчас если ты не скандальный ты никому не интересен, будь ты хоть жемчужиной и голос твой в несколько октав», — заявил Манукян.
По его словам, именно поэтому такие персонажи как Ольга Бузова сейчас заполонили собой все информационное пространство. «Кто помнил об Алексее Серебрякове пока он не сказал про „национальную идею России“? Кого интересовал Дмитрий Дюжев пока он не обругал людей в аэропорту? Кто интересовался новым фильмом Данилы Козловского пока он не поругался с футбольными фанатами, которые раскритиковали его трейлер? Кто бы говорил о Михаиле Ефремове, если бы он не играл спектакли, где по сценарию он ругается со зрительным залом? Кому была бы интересна Анастасия Волочкова, если бы она регулярно не садилась на шпагат и не выкладывала свои пляжные фото? И таких примеров масса», — отметил общественный деятель.
Личная жизнь артистов заслонила собой творчество. «Всем хочется посмотреть в замочную скважину, а не восхититься тем, как люди поют, танцую или играют на сцене театра. А в это время та же Виктория Черенцова, которая сторонится скандалов, просто ездит по улицам Москвы за рулем своего автомобиля и дарит песни людям, а не скандальный певец Марк Тишман вместо туров по России сидит в студии телеканала, о том какие песни он пел в прошлом уже все и забыть успели. А шикарного певца Игоря Наджиева словно заживо похоронили в информационном поле, несмотря на то, что он жив, активно поет и недавно отметил 50 летний юбилей. И таких примеров масса, но кому они все нужны без скандалов», — резюмировал Манукян.
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