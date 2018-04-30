Игорь Николаев сделал скандальное заявление о российской эстраде

Игорь Николаев объяснил, почему талантливые артисты из шоу «Голос» пропадают сразу после завершения проекта. По мнению певца, народу интересны не качественные песни, а скандалы из личной жизни артистов.

"Меня часто спрашивают: «Почему не все, кто вышел из проекта „Голос“, стали большими звездами?» На вкус телезрителей, они все пели превосходно. Когда ты следишь за певцом или певицей в проекте — наблюдаешь за профайлами, человеческой судьбой. Зрителям это интересно", — пояснил композитор.

Николаев отметил, что если предлагается чисто песня, то она уже не так интересна. «В нашей стране все следят за событиями в личной жизни. Хорошо это или плохо, но это имеет место быть», — цитирует "Собеседник" певца.

Позицию артиста поддержал член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. «Игорь Николаев затронул очень важную тему для современного шоу-бизнеса, да и в целом для творческой среды. Разумеется он прав. Где таланты из песенных конкурсов? Кто их видит после выпуска? Сейчас если ты не скандальный ты никому не интересен, будь ты хоть жемчужиной и голос твой в несколько октав», — заявил Манукян.