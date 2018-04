Как по Бродвею: хиты из любимых мюзиклов — на площадках «Московской весны a cappella»

Проект «Хиты мировых мюзиклов» объединил в себе лучшие номера из легендарных шоу. В программе — композиции из бродвейских и лондонских постановок «Кошки», «Призрак оперы», «Вестсайдская история», «Моя прекрасная леди», рок-оперы « Иисус Христос — суперзвезда» и других.

Исполнят хиты артисты российских мюзиклов. Создатели программы не только соединили разные жанры (классику, рок, джаз, диско), но и подобрали номера так, чтобы зрители могли по-новому взглянуть на мюзиклы и оценить мастерство исполнения.

Представление начнется с приглашения «Будьте нашей гостьей» из мюзикла «Красавица и чудовище». Дальше зрителей ждет признание Элизы Дулитл «Я танцевать хочу» из мюзикла «Моя прекрасная леди». Вместе с Тони из «Вестсайдской истории» на музыку Леонарда Бернстайна слушатели перенесутся в Нью-Йорк. Не обойдется программа без популярного номера Memory из мюзикла «Кошки» Эндрю Ллойда Уэббера . Тема из мюзикла «Призрак оперы» также давно знакома российским слушателям.

Особое внимание в проекте уделено рок-музыке. На сцене в «Зарядье» прозвучат арии из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда». Из мюзикла We Will Rock You, в который вошли популярные композиции группы Queen, зрители услышат Bohemian Rhapsody и I Want to Break Free.

Не обошли вниманием и поклонников джаза: их ждут номера из мюзикла Chicago — All That Jazz и All I Care About Is Love.

Любителей диско ждут номера из мюзикла Saturday Night Fever и яркое попурри из песен группы ABBA.

Проект «Хиты мировых мюзиклов» будет представлен 2, 3, 5 и 7 мая в 20:00 в парке «Зарядье».

Фестиваль «Московская весна a cappella» проходит в городе до 9 мая. Он собрал более 1600 певцов из 16 стран и более чем 40 регионов России.