Подающему надежды 17-летнему финскому танцовщику балета Марко Юуселе приходится терпеть оскорбления, шлепки и строгую дисциплину в российской балетной академии…

Академия Русского балета А. Я. Вагановой в Санкт-Петербурге учит своих студентов выдерживать откровенные комментарии и критику своей внешности.

Преподаватель Академии Русского балета Алексей Ильин отчитывает своего ученика на занятии по методике классического танца. Юноша не отвечает, не говоря о том, чтобы защищаться.

«Ученик не должен отвечать словесно. Он должен молча исправлять свои движения», — объясняет Ильин после занятия.

Все девять юношей повторяют серию движений по новой, хотя ошибся только один человек. Вся группа начинает заново. Одну и ту же серию движений могут повторять за одно занятие до 20 раз.

В Академии Русского балета взгляды преподавателя не оспариваются, усталость показывать нельзя.

«Иногда что-нибудь получается плохо, и преподаватель начинает кричать, это раздражает. Но я понял, что так они пытаются нам помочь. Преподаватель хочет, чтобы мы совершенствовали свои навыки в танце. Они не хотят, чтобы из нас получились плохие танцовщики, — рассказывает нам финн Марко Юусела (Marko Juusela) в воскресенье, в единственный выходной учебной недели. — Но разве в Финляндии ученика могут выгнать с занятия?»

Tomorrow I'll be making my debut as The Prince in The Nutcracker with The Vaganova Ballet Academy. Wish me luck!

Публикация от Марко Юусела (@markojuusela) 7 Дек 2017 в 9:06 PST 17-летний Марко Юусела учится в Академии Русского балета имени Вагановой, одном из лучших и самых известных балетных училищ в мире. Академия также известна своей дисциплиной.

Опаздывать здесь недопустимо, одежда должна быть опрятной, к преподавателю обращаются на «вы», говорят только с его разрешения. В конце занятия преподавателя благодарят и вежливо прощаются.

«Однажды преподаватель сказал моему однокласснику: «В зеркало посмотри! Ты что, не видишь, насколько плохо ты делаешь это движение?» Ученик ответил: «Не вижу, я без контактных линз». Преподаватель выгнал его из зала», — рассказывает Юусела.

Цель всего этого — сделать из учащихся высококлассных танцовщиков и подготовить их к миру балета. Преподаватели и ученики Академии Русского балета имени Вагановой считают, что это «особенные» цели.

«Для балета необходима военная дисциплина, как в армии. Мы говорим, что «служим» в театре, а не «работаем». Это служба», — объясняет руководитель международного отдела Академии Русского балета Ольга Абрамова

В отличие от других мест работы, внешний вид танцовщика можно комментировать прямо в глаза, ему могут говорить обидные вещи, и роль может получить не лучший, а тот, кому удалось понравиться руководителю.

Учащегося Академии Русского балета могут даже шлепнуть, чтобы закрепить движение в мышечной памяти. Танцовщик не должен болтать понапрасну, даже если желанная роль ему не досталась.

«Я думаю, что танцовщик не должен высказывать свое собственное мнение словами. Он должен выражать себя через танец. Профессиональный уровень нужно демонстрировать на сцене», — говорит Алексей Ильин о своей линии.

В Академии Русского балета соблюдается строгая дисциплина, учащихся могут даже обзывать. Однако в целом студентов ценят, и после занятий даже строгий учитель проявляет заботу.

Юусела не замечал, чтобы в академии кого-нибудь притесняли.

Преподаватель Ильин утверждает, что в Академии Вагановой ни над кем не издеваются.

«Мы ценим свою работу, зачем же нам так делать? Это слишком взрослые вопросы, в нашем училище их быть не должно».

В Россию балет попал через Санкт-Петербург, который и сейчас считается родиной классического балета.

Одно из лучших в мире балетных образовательных учреждений находится всего в двух часах езды на поезде из Финляндии. Образование, полученное в известной академии, дает преимущество на рынке труда.

Юусела получил приглашение учиться в Академии Вагановой и переехал в Санкт-Петербург после седьмого класса школы. Не воспользоваться такой возможностью было бы абсурдом.

Русский язык он выучил с помощью одноклассников. Всему остальному учит Академия Русского балета.

Waltz from Ivan Susanin, at the Mariinsky theatre💃🏻

Публикация от Марко Юусела (@markojuusela) 18 Июн 2016 в 9:57 PDT Учитель Марко Юуселы, ректор Академии Русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе , иногда называет своего подопечного «жирной финской птицей» или велит ему вернуться в Финляндию «исполнять народные танцы».

Оскорбления, конечно, не вызывают восторга, но это значит, что на занятии нужно работать старательнее, чтобы отделаться от прозвища.

«Мир балета таков, что все вещи можно называть своими именами. Люди платят за то, чтобы танцор выглядел и танцевал хорошо. Это тяжело, но таковы правила, и мы к этому уже привыкли», — говорит Юусела.

Академия Русского балета имени Вагановой готовит звезд

Академия классического русского балета была основана в 1738 году. В этом году она отмечает свой юбилей — 280 лет.

Академия названа в честь преподавателя Агриппины Вагановой. Ваганова разработала собственную технику, которую преподают танцовщикам еще с 1920-х годов.

В Академии учатся примерно 600 человек, из которых 43 — иностранцы. Академия Вагановой — это интернат. Учащиеся живут в общежитии в комнатах на 2-3 человека.