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Этуаль театра La Scala Лилиана Кози подарит одному из участников «Российских вечеров в Италии» год обучения в ее школе
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Этуаль театра La Scala Лилиана Кози подарит одному из участников «Российских вечеров в Италии» год обучения в ее школе 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Сегодня в итальянском городе Модена проходит фестиваль‐конкурс «Российские вечера в Италии», который собрал 400 участников из разных уголков России и Италии.
Все участники выступают в престижном театре Сторки, они получат дипломы международного образца, примут участие в  мастер-классах, общих постановках номеров для заключительного концерта, поддержат своим участием имидж России за рубежом. Напомним, что соорганизатором фестиваля является Альянс руководителей региональных средств массовой информации России
«АРС-ПРЕСС»
Конкурсная программа проходит в разных секциях — классическая музыка, современный фольклорный вокал, инструментальное творчество, современная классическая хореография. Отдельно проходит секция классического балета.
Среди членов жюри: легенда русского балета Олег Виноградов, Лилиана Кози — этуаль театра Ла Скала и  прима-балерина
Большого театра. Она присудит премию — 1 год бесплатного обучения в ее школе классического балета в Италии, а также недельные курсы по классическому балету летом 2018 года.
Отдельно проходит секция лирического пения, она проводится при поддержке Фонда им. Лучано Паваротти под руководством вдовы Паваротти — Николетты Мантовани. Фонд находится в постоянных поисках молодых талантов, не исключены приглашения к сотрудничеству.
По итогу фестиваля будет выбран победитель, которому достанется картина итальянского художника Лулио Коррадо под названием «Универсальный язык».
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