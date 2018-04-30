Этуаль театра La Scala Лилиана Кози подарит одному из участников «Российских вечеров в Италии» год обучения в ее школе

Сегодня в итальянском городе Модена проходит фестиваль‐конкурс «Российские вечера в Италии», который собрал 400 участников из разных уголков России и Италии.

Все участники выступают в престижном театре Сторки, они получат дипломы международного образца, примут участие в мастер-классах, общих постановках номеров для заключительного концерта, поддержат своим участием имидж России за рубежом. Напомним, что соорганизатором фестиваля является Альянс руководителей региональных средств массовой информации России

«АРС-ПРЕСС»

Конкурсная программа проходит в разных секциях — классическая музыка, современный фольклорный вокал, инструментальное творчество, современная классическая хореография. Отдельно проходит секция классического балета.

Среди членов жюри: легенда русского балета Олег Виноградов , Лилиана Кози — этуаль театра Ла Скала и прима-балерина

Большого театра. Она присудит премию — 1 год бесплатного обучения в ее школе классического балета в Италии, а также недельные курсы по классическому балету летом 2018 года.

Отдельно проходит секция лирического пения, она проводится при поддержке Фонда им. Лучано Паваротти под руководством вдовы Паваротти — Николетты Мантовани. Фонд находится в постоянных поисках молодых талантов, не исключены приглашения к сотрудничеству.

По итогу фестиваля будет выбран победитель, которому достанется картина итальянского художника Лулио Коррадо под названием «Универсальный язык».