«По маминым стопам»: Екатерина Климова похвасталась успехами дочери на театральной сцене

Существует мнение, что дети артистов обычно не наследуют талант своих родителей. Однако старшая дочь известной российской актрисы Екатерины Климовой Елизавета Хорошилова с блеском опровергает подобные домыслы. На днях 16-летняя девушка дебютировала на театральной сцене.

Очаровательная актриса Екатерина Климова растит четверых детей и является настоящим примером женщины, сумевшей гармонично соединить успешную карьеру и семью. Артистка старается посвящать отпрыскам максимальное количество свободного времени и очень гордится их достижениями. Бывший муж Климовой актер Игорь Петренко даже признался однажды в интервью, что лучшей матери для своих детей он не мог бы и желать. И неудивительно, ведь Екатерина принимает активное участие во всех сферах жизни наследников. Она сопровождала старшую дочь на первом балу, поддержала ее на светском дебюте, а на днях опубликовала в своем Инстаграм-аккаунте снимок Елизаветы, на котором та позирует стоя на сцене с букетом цветов в руках.

«Декабристы: подвиг во имя любви! Спасибо, Лизочек! Горжусь», — написала в своем микроблоге Екатерина, а также поделилась ссылкой на полную версию школьного спектакля. Поклонники актрисы поздравили ее дочь с дебютом и отметили, что девочку ждет успешное будущее на сцене. «Вся в маму! Красотка!» «Подрастет красивейшая актриса!» «По маминым стопам… Очень красивая девочка» «Катерина, дочка у Вас просто чудо как хороша, а какой у неё голос! Актриса будет шикарная!» «Похожа на папу, но манера, стать и талант — мамины! Очень привлекательная!» «С дебютом красавицу! Гены пальцем не раздавишь»

Напомним, что, помимо Елизаветы, Екатерина Климова воспитывает еще двух сыновей — Матвея и Корнея от актера Игоря Петренко, и маленькую дочь Бэллу от третьего мужа актера Гелы Месхи. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, Одноклассники, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!