«Блуждающие звезды» провели «Встречи в „Бродячей собаке“

29 апреля Общество русской словесности встречало гостей — молодежный театр «Блуждающие звезды», который недавно вернулся с гастролей по Санкт-Петербургу.

— Общество русской словесности проводит свои заседания один раз в месяц и старается представить своим членам все лучшее, что появляется за это время в столице, — отметила член Союза писателей России Юлия Арешева.