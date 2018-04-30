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«Блуждающие звезды» провели «Встречи в „Бродячей собаке“
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«Блуждающие звезды» провели «Встречи в „Бродячей собаке“ 

Вечерняя Москва 18 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
29 апреля Общество русской словесности встречало гостей — молодежный театр «Блуждающие звезды», который недавно вернулся с гастролей по Санкт-Петербургу.
— Общество русской словесности проводит свои заседания один раз в месяц и старается представить своим членам все лучшее, что появляется за это время в столице, — отметила член Союза писателей России Юлия Арешева.
Театр представил зрителям спектакль «Встречи в „Бродячей собаке“ — об актерах серебряного века. По сюжету, Николай Гумилев, Анна Ахматова, Марина Цветаева, Сергей Есенин и Григорий Распутин встречают Новый 1914 год в кафе „Бродячая собака“, открытом специально для литераторов. Они пока не знают, что их ожидает дальше.
Публика хорошо приняла постановку. Порадовали всех актеры — студенты Института театрального искусства с курса народного артиста Евгения Стеблова — Екатерина Лексутова, Нина Бисерова, Мария Кузьмина и многие другие.
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