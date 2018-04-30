Новосибирск в мае: майские праздники и другие культурные события

1 мая в Новосибирске пройдет знаменитое молодежное шествие, под названием «Монстрация». Колонна с креативными плакатами пройдет от Дома Офицеров до площади Ленина. Там участников будет ждать специальная развлекательная программа. На площадке возле Новосибирского государственного театра оперы и балета возникнут музыкально-танцевальные пространства, а также будут работать фотографы. Фото: lj.rossia.org Мероприятия, посвященные Дню Победы, стартуют в городе уже с первого дня месяца. С 1 по 3 мая состоится автопробег «Звездный рейд» по районам НСО. По прибытии колонны в населенных пунктах будут проходить торжественные линейки и встречи с ветеранами Великой Отечественной войны.

5 мая в Новосибирске запланирован велопробег, посвященного 73-й годовщине Победы. Участники начнут движение с площади Пименова и закончат в парке «Городское начало».

В преддверии праздника в Центральном парке пройдет патриотический фестиваль «Парк Победы», частью которого станет акция «Эстафета патриотизма поколений». Также 8 мая в 21.50 на мемориальном комплексе «Монумент Славы» будет организована традиционная ежегодная молодежная патриотическая акция «Свеча памяти». Тысячи людей со свечами в руках отдадут дань уважения всем погибшим за мирное небо над головой. Фото: Михаил Конинин

9 мая, в День Победы в городе пройдет военный парад войск Сибирского гарнизона на площади имени Ленина. Начало в 10:00. По улицам Новосибирска пройдет ретро техника времен Великой Отечественной войны, а сразу за ней «Бессмертный полк». С 11.30 до 13.00 — возле Дома Офицеров для участников акции «Бессмертный полк» будет организована военно-патриотическая программа. Фото: m.news.ngs.ru С 12.00 до 19.00 новосибирцы смогут посетить праздничную интерактивную программу, которая пройдет в Первомайском сквере. Помимо этого с 15.00 до 18.00 на территории 17-го Военного городка Октябрьского района состоится историческая реконструкция, посвященная празднованию 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Главная праздничная программа города пройдет на площади Ленина с 18:00 по 21:50. В конце гуляний над Новосибирском прогремит праздничный фейерверк и артиллерийский салют. Праздничные программы пройдут не только в центре, но и в разных районах города. Фото: dedmaxopka.livejournal.com Ко Дню Победы культурные учреждения Новосибирска тоже подготовили тематические мероприятия. В Новосибирском театре оперы и балета пройдет концерт «Песни военных лет». В концерте прозвучат знакомые каждому «Катюша», «На безымянной высоте», «С чего начинается Родина», «Синий платочек», «Вечер на рейде», «Смуглянка», «Журавли», «Священная война», «День Победы» и многие другие. Похожее мероприятие пройдет в городской филармонии. Там с концертом выступит военный оркестр «Вежливые люди», репертуар которого также составлен из военно-патриотических композиций. Фото: gelio-nsk.livejournal.com Еще один праздничный концерт дадут труппы театра «Красный факел» и театра Афанасьева вместе с Андреем Яковлевым Денисом Казанцевым . Артисты исполнят со сцены театрального кафе песни военных лет. «Пианист». Кадр из фильма. Фото: kinopoisk.ru За день до праздника Великой Победы кинотеатр «Победа» покажет пронзительный фильм режиссера Романа Полански «Пианист». Картина, основанная на реальных событиях и повествующая о невероятном спасении из Варшавского гетто выдающегося польского пианиста Владислава Шпильмана, никого не оставит равнодушным. А 9 мая на больших экранах «Победы» появится классика военного кино. Зрители смогут увидеть такие шедевры советского и российского кинематографа, как «Они сражались за Родину», «Белый тигр», «Баллада о солдате», «Белорусский вокзал», «Летят журавли», «Иваново детство», «Восхождение» и «Судьба человека». «Белый тигр». Кадр из фильма. Фото: kinopoisk.ru Также в выставочном пространстве кинотеатра 9 и 10 мая можно будет посетить экспозицию «Военным фотографам посвящается. Территория Победы». Экспонатами выставки стали 100 отпечатков фотографий, на которых запечатлены трагические и душераздирающие события Великой Отечественной войны.

Во второй половине мая в Новосибирске также пройдет много различных культурных событий. Так до 14 мая в Краеведческом музее пройдет выставка новосибирского художника Николая Марци «Скифы Алтая. Пробуждение». Посетители смогут увидеть 35 фантастических картин, вдохновленных историей, культурой и философией алтайских скифов. Главная тема работ сибиряка — гармония и согласие с природой, которое царило когда-то на Скифском Алтае. По словам сотрудников музея на своих полотнах художник делает акцент на силу образа его состояние — выразительность картин достигается через позу, лицо, взгляд. Фото: youmuseum.ru До 13 мая в новосибирском краеведческом музее можно будет увидеть работы новосибирской художницы Алены Глущенко, которая создает необычные маски из джута (экологически чистое текстильное волокно из восточных растений). Украшает свои творения сибирячка медной проволокой, сосновой корой, бусинами, бисером, стеклянной мозаикой, шифоном и другими материалами. Ранее мастер основывалась на классические маски Вольто, которые считаются самыми нейтральными в итальянской комедии дель арте, сейчас работы Глущенко стали более выразительными и эмоциональными. Фото: youmuseum.ru 12 мая Новосибирский театр оперы и балета празднует 73-летие. Впервые свои двери для зрителей театр открыл 12 мая 1945 года, тогда новосибирцы услышали оперу М. И. Глинки «Иван Сусанин». В честь празднования на сцене театра прогремит концерт «С днём рождения, НОВАТ!». Гости услышат фрагменты оперных премьер разных десятилетий: «Садко», «Чародейка», “ Борис Годунов ”, «Свадьба Фигаро», «Макбет», «Орфей и Эвридика», «Сицилийская вечерня», «Демон», «Сказка о царе Салтане», «Риголетто», «Дон Карлос», «Мадам Баттерфляй» и другие. Фото: afisha.yandex.kz В ночь с 19 на 20 мая в Новосибирске, как и во многих городах нашей страны, пройдет акция «Ночь музеев». Тема этого года — «Шедевры из запасников». В рамках акции в музеях России пройдут специальные программы: выставки и концерты, квесты и творческие занятия.

Новосибирский краеведческий музей проанонсировал, что в акционную ночь в филиале НГКМ «Музей природы» посетители впервые смогут остаться до утра. Новосибирцы смогут стать участниками программы «Стать музейщиком за одну ночь» и увидеть музей глазами сотрудников. Гостям расскажут, как проектируют и монтируют выставки, также их познакомят с главными музейными персонажами. К тому же организаторы устроят специальную встречу с научными сотрудниками и экспозиционерами «Музея природы». Помимо этого посетители поиграют в «натуральный» квиз или в «бабки» костями первобытных бизонов. Для комфортной ночевки всем гостям выдадут спальные мешки или пледы, но по желанию спальные принадлежности можно взять с собой, также разрешается проносить еду и напитки (за исключением алкогольных). Завершится необычная программа рассказами о животном мире от опытных путешественников и ученых, истории будут сопровождаться звуками живой природы. Фото: abiens-abi.ru В рамках «Ночи музеев» 19 мая в Новосибирской филармонии пройдет концерт, на котором выступят ансамбль солистов «Новосибирская камерата», фортепианный дуэт Геннадий Пыстин — Дмитрий Карпов , джаз-оркестр «Сибирский диксиленд», фольклорный ансамбль “ Рождество”, и солисты филармонии.