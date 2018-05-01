Майские праздники и культурные мероприятия Перми

Демонстрации, парады, шествия

1 мая несколько десятков тысяч человек в 11 часов традиционно соберутся на праздничную демонстрацию в центре на Октябрьской площади. После неё начнутся праздничные гуляния в парках и садах. Различные конкурсы, танцы и, конечно же, фейерверки будут радовать горожан. А ещё в этот день состоятся праздничные концерты. Самый крупный в 12 часов в сквере у Театра оперы и балета (ул. Петропавловская, 25 а). Творческие коллективы «Ромэн», «Ярмарка», «Ба-Ба Ту» и другие приглашают на программу «Праздник весны и труда».

Фото: Дарья Парчинская

1 мая пройдёт в Перми и альтернативная первомайская демонстрация с ироничными лозунгами и абсурдными плакатами. Комедийное шествие «Монстрация» начнётся в 14 часов от дома № 72 улицы Крупской и закончится на улице Макаренко в 16 часов. Организаторы, пермское отделение движения «Весна», предлагают поразмышлять над смыслом жизни и актуальными проблемами в форме плаката. С собой можно взять трещотки и барабаны, другие шумовые инструменты и надеть нелепый костюм, не скрывающий лицо. Фото: twitter.com 9 мая празднование 73-й годовщины Великой Победы начнётся в 10 утра на Комсомольском проспекте парадом войск Пермского гарнизона с демонстрацией военной техники. Жители с портретами воевавших родных пройдут в колонне «Бессмертный полк». Затем центр торжеств переместится на городскую эспланаду. Здесь будут работать две интерактивные площадки «Фронт» и «Тыл». Можно будет посмотреть военный госпиталь, боевую технику, дрессированных собак. Необычное мероприятие — обладатель титула «Сильнейший юниор России» 20-летний пермяк Борис Харламов попробует установить новый рекорд. Он попытается прибуксировать ракетную установку «Смерч» общей массой 43,7 тонн. В 21 час выступит с концертом Лариса Долина . Закончится праздник салютом в 23 часа, который запустят на ул. Чернышевского,2. Фото: youtube.com Все на природу! Активный загородный отдых с катанием на лошадях, личным знакомством с оленями и спортивными играми. Семейные поездки и одиночные туры интересны и полезны в любом возрасте. Получите удовольствие и оздоровление одновременно.

На экскурсии в свои владения приглашает Конноспортивный комплекс Пермского края. Общение с добрыми и ухоженными лошадьми поднимет настроение и даст много положительных эмоций. Животных можно покормить, можно покататься верхом. В четырёх конюшнях содержится 220 голов красивых лошадей. Предусмотрены развлекательные программы с музыкальным сопровождением, ростовыми куклами, викторинами, призами, чаепитием. Есть аренда отдельной отапливаемой беседки. Расстояние до г. Перми около 30 км.

Фото: nesekretno.ru Адрес: Пермский район, пос. Ферма, ул. Заводская, 3/1. Часы работы Вт-Вск с 9 до 18 часов.

Ежедневно в мае пантоцентр «Оленья застава» принимает гостей на любой срок с размещением в уютных номерах или отдельных деревянных коттеджах. Комплекс предлагает уникальные спа-процедуры из пантов маралов, обладающих мощным восстанавливающим действием. Есть различные программы — релакса «антистресс», похудения, омолаживающие, для суставов, для долголетия. На экскурсии «Удивительное — рядом!» можно познакомиться с благородными оленями, которые содержатся в условиях, максимально приближённых к естественным. Стадо насчитывает около 1000 голов. Домой, кроме массы положительных эмоций, можно набрать очень много вкуснейших фермерских продуктов. Курорт «Оленья застава» находится в с. Беляевка Оханского района, в 150 км от Перми.

Фото: vashotel.ru Адрес продаж: г. Пермь, ул. 25 Октября, 77, 2 этаж. Часы работы Пн-Пт с 9 до 18 часов.

Здравница «Демидково», расположенная в великолепном сосновом бору на берегу Камского водохранилища, предлагает в мае широкий выбор персональных восстановительных программ. Есть бассейн, финская сауна, хамам, тренажёрный зал, салон красоты, солярий и отдел косметологии. Для активного отдыха — тенис, волейбол, боулинг, бильярд, прокат велосипедов, прохождение верёвочной трассы. Любители шашлыков могут арендовать беседку с большой кирпичной печью-мангалом. Санаторий «Демидково» находится рядом с п. Полазна, в получасе езды от г. Перми. Фото: kmv-tur.org Адрес продаж: г. Пермь, ул. Советская, 37 Музыка, танцы

1 мая в Органном зале Пермской краевой филармонии пройдёт Праздничный концерт к Дню весны и труда. В исполнении солистов «Квартета Каравай» и «Хорус квартета» прозвучат всеми любимые песни и мелодии советских композиторов. Примут участие в концерте и юные музыканты, стипендиаты премии Дениса Мацуева — Майя Мокрецова (орган), Виталий Коваленко (фортепиано), Михаил Ефимовских (баян). Фото: old.filarmonia.perm.ru Начало в 14 часов. Адрес: г. Пермь, ул. Ленина, 51Б. Вход свободный. Билет с местом можно получить в кассе.

3, 29 мая в частной филармонии «Триумф» состоится танцевальный спектакль «Быть Гарделем». Молодой и талантливы режиссёр Марк Букин поставил представление о жизни и смерти гениального аргентинского певца и композитора Карлосе Гарделе. Карлос был первым исполнителем песни в стиле танго в истории музыки. Именно он сочинил многие известные мелодии танго. Лучшие песни Гарделя исполнят Олег Есюнин и «TANGO JAZZ ORQUESTA». Фото: www.newsko.ru

Начало в 19 часов. Адрес: г. Пермь, ул. Ленина, 44 9 мая на площадке эспланады у памятника героям фронта и тыла пройдёт акция «Вальс Победы». Главная цель — воссоздание атмосферы вечера 9 мая 1945 года, когда по всей стране

жители на улицах танцевали со знакомыми и незнакомыми, празднуя победу. Под любимые песни «Синий платочек», «В лесу прифронтовом», «Рио-Рита» станцуют подготовленные участники и все желающие. Фото: permonline.ru Начало: в 17 часов — мастер классы, в 18 часов «Вальс Победы».

30 мая в Большом зале Пермской краевой филармонии состоится концерт Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского под руководством Народного артиста России Владимира Федосеева . Солист — Заслуженный артист России Андрей Писарев . Прозвучат произведения С. Рахманинова, Н. Римского-Корсакова, А. Скрябина. Оркестр по праву считается одним из лучших в мире.

Фото: meloman.ru Начало в 19 часов. Адрес: г. Пермь, ул. Куйбышева, 1.

Кино

1 мая киноцентр «Премьер» традиционно приглашает на «Первомайскую кинодемонстрацию» родителей с детьми. Ежегодная акция предлагает выбор фильма для просмотра, который зрители определяют голосованием перед показом. На этот раз соревнуются сказка России «Чудо-Юдо» и зарубежная приключенческая история «Трио в перьях». Перед показом в фойе киноцентра пройдут весёлые конкурсы с призами. Участники акции выйдут во двор к арт-объекту «Братья Люмьер в Перми», чтобы признаться в любви к кино и мультфильмам, сфотографироваться.

Фото: liveinperm.ru Начало 12 и 14 часов. Адрес: г. Пермь, ул. Пионерская, 17. Вход свободный, по количеству мест в зале.

К дню Победы в кинотеатрах Перми пройдёт показ фильма режиссёра Константина Хабенского «Собибор». Кинолента перенесёт зрителей во времена Второй мировой войны. В концлагере Собибор осенью 1943 года заключённые во главе с лейтенантом советской армии Александром Печерским поднимают восстание. Узнать, удастся ли героям фильма сбежать из польского лагеря смерти для евреев, зрители узнают на премьере фильма, основанного на реальных событиях.

Фото: peopletalk.ru Ещё один фильм на тему «Спасибо деду за победу» режиссёра Кима Дружинина «Танки» можно посмотреть в Перми в начале мая. Приключенческая остросюжетная лента рассказывает о разработке прототипа нового танка Т-34 на пороге войны с фашистской Германией. Главного героя инженера Михаила Кошкина превосходно сыграл замечательный актёр Андрей Мерзликин

Фото: kinopoisk.ru В конце мая состоится премьера русского фильма «Моя жизнь, 2018» режиссёра Алексея Луканева . Главный герой Серёжа с детства увлечён футболом. Следуя своей мечте он даже отказывается от любимой девушки. И когда остаётся один шаг до исполнения заветного желания, судьба неожиданно протягивает Сергею «красную карточку». Фото: kinopoisk.ru Концерты, шоу 11 мая на сцене своего театра Чемпион мира среди иллюзионистов, народный артист России Владимир Данилин покажет шоу-программу ILLUSION. Она не имеет аналогов в нашей стране. Сам маэстро вместе с артистами театра погрузят зрителей в мир волшебства, левитации, манипуляций и иллюзий. Любители фокусов научатся ловкости рук во время урока Данилина на представлении.

Фото: пресс-служба шоу ILLUSION

Начало в 19 часов. Адрес: г. Пермь, шоссе Космонавтов, 55а.

22 мая Дворец молодёжи приглашает любителей авторской песни на концерт Рината Рахматуллина. Актёр театра из Татарстана, запевший песни собственного сочинения после спектаклей, стал восприниматься зрителями больше как певец. Сегодня он занимает лидирующие позиции в рейтинге популярности исполнителей татарской эстрады. Фото: imperiya.by Начало в 19 часов. Адрес: г. Пермь, ул. Петропавловская, 185.

25 мая во Дворце спорта «Орлёнок» состоится головокружительный концерт автора своих песен Ольги Бузовой. Самая популярная девушка России едет со своей грандиозной программой «Большое музыкальное шоу» по всей стране. Концерты Ольги больше похожи на праздник для молодых девушек и модных парней. Вокальное исполнение привлекательной харизматичной Ольги Бузовой полюбилось зрителям, её выход на сцену поклонники таланта всегда с нетерпением ждут и приветствуют от души. Фото: youtube.com Начало в 19 часов. Адрес: г. Пермь, ул. Сибирская, 47.

Театр

5 мая кукольный театр «Туки-луки» и артист Анатолий Смоляков представляют моноспектакль для взрослых «Вишнёвый сад». Продолжение чеховской пьесы сочинила Наталья Белочицкая . По её версии, забытый в запертом доме Фирс разыграл представление с помощью окружающих его предметов. Вещи в руках старика оживают, становятся собеседниками Фирса и превращаются в кукол. Вместе они пытаются понять причины печального финала «Вишнёвого сада». Фото: liveinperm.ru Начало в 19 часов. Адрес: г. Пермь, ул. Мира, 39. ДК им. Гагарина, малый зал.

23 мая в Пермском театре оперы и балета пройдёт опера Н. Римского-Корсакова и И. Тюменева по драме Л. Мея «Царская невеста». В основу сюжета положены события эпохи Ивана Грозного . Решивший в третий раз жениться осенью 1572 года царь устраивает смотрины невест. В Александровскую слободу, резиденцию Ивана, съехалось две тысячи девиц из самых знатных русских родов. Избранницей царя стала боярская дочь Марфа Собакина. Но стать женой ей не суждено — Марфа умирает до свадьбы от рук своей соперницы Любаши. Фото: Пермский театр оперы и балета

Начало в 19 часов. Адрес: г. Пермь, Петропавловская, 25а.

25 мая Пермский театр кукол показывает спектакль режиссёра Дмитрия Вихрецкого «Вино из одуванчиков» по роману Рэя Брэдбери. В музыкальном представлении участвует вся труппа театра, демонстрируя невероятные таланты актёров. Они поют и танцуют, показывают фокусы и управляют куклами. По сюжету в 1928 году главный герой взрослый Дуглас Сполдинг листает страницы старой тетради. Неожиданно описанные в ней сцены начинают оживать. Верные друзья, изобретатель машины счастья, дед, куривший трубку, обувщик, пообещавший теннисные туфли, бабушка, как фея, приносившая из погреба в бутылках из под кетчупа то самое вино, солнечный эликсир, каждый эпизод далёкого лета и сам двенадцатилетний Дуглас отражаются в памяти героя. Фото: Пермский театр кукол

Начало в 19 часов. Адрес: г. Пермь, ул. Сибирская, 65.