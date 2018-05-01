Световой спектакль «Танец на воде» в Сиане

Сиань, 30 апреля / Синьхуа / — Световой спектакль «Танец на воде» был показан вечером 29 апреля у пагоды «Даянь» /Большой пагоды Дикого гуся/ в Сиане, административном центре провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/. Завораживающее действо, в котором органично сплелись звук, свет и визуальные образы, отобразило многотысячелетний путь развития китайской культуры. (Синьхуа/Лю Сяо)

Сиань, 30 апреля /Синьхуа/ — Световой спектакль «Танец на воде» был показан вечером 29 апреля у пагоды «Даянь» /Большой пагоды Дикого гуся/ в Сиане, административном центре провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/. Завораживающее действо, в котором органично сплелись звук, свет и визуальные образы, отобразило многотысячелетний путь развития китайской культуры. (Синьхуа/Лю Сяо)

Сиань, 30 апреля /Синьхуа/ — Световой спектакль «Танец на воде» был показан вечером 29 апреля у пагоды «Даянь» /Большой пагоды Дикого гуся/ в Сиане, административном центре провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/. Завораживающее действо, в котором органично сплелись звук, свет и визуальные образы, отобразило многотысячелетний путь развития китайской культуры. (Синьхуа/Лю Сяо)

Сиань, 30 апреля /Синьхуа/ — Световой спектакль «Танец на воде» был показан вечером 29 апреля у пагоды «Даянь» /Большой пагоды Дикого гуся/ в Сиане, административном центре провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/. Завораживающее действо, в котором органично сплелись звук, свет и визуальные образы, отобразило многотысячелетний путь развития китайской культуры. (Синьхуа/Лю Сяо)

Сиань, 30 апреля /Синьхуа/ — Световой спектакль «Танец на воде» был показан вечером 29 апреля у пагоды «Даянь» /Большой пагоды Дикого гуся/ в Сиане, административном центре провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/. Завораживающее действо, в котором органично сплелись звук, свет и визуальные образы, отобразило многотысячелетний путь развития китайской культуры. (Синьхуа/Лю Сяо)

Сиань, 30 апреля /Синьхуа/ — Световой спектакль «Танец на воде» был показан вечером 29 апреля у пагоды «Даянь» /Большой пагоды Дикого гуся/ в Сиане, административном центре провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/. Завораживающее действо, в котором органично сплелись звук, свет и визуальные образы, отобразило многотысячелетний путь развития китайской культуры. (Синьхуа/Лю Сяо)

Сиань, 30 апреля /Синьхуа/ — Световой спектакль «Танец на воде» был показан вечером 29 апреля у пагоды «Даянь» /Большой пагоды Дикого гуся/ в Сиане, административном центре провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/. Завораживающее действо, в котором органично сплелись звук, свет и визуальные образы, отобразило многотысячелетний путь развития китайской культуры. (Синьхуа/Лю Сяо)

Сиань, 30 апреля /Синьхуа/ — Световой спектакль «Танец на воде» был показан вечером 29 апреля у пагоды «Даянь» /Большой пагоды Дикого гуся/ в Сиане, административном центре провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/. Завораживающее действо, в котором органично сплелись звук, свет и визуальные образы, отобразило многотысячелетний путь развития китайской культуры. (Синьхуа/Лю Сяо)

Сиань, 30 апреля /Синьхуа/ — Световой спектакль «Танец на воде» был показан вечером 29 апреля у пагоды «Даянь» /Большой пагоды Дикого гуся/ в Сиане, административном центре провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/. Завораживающее действо, в котором органично сплелись звук, свет и визуальные образы, отобразило многотысячелетний путь развития китайской культуры. (Синьхуа/Лю Сяо)

Сиань, 30 апреля /Синьхуа/ — Световой спектакль «Танец на воде» был показан вечером 29 апреля у пагоды «Даянь» /Большой пагоды Дикого гуся/ в Сиане, административном центре провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/. Завораживающее действо, в котором органично сплелись звук, свет и визуальные образы, отобразило многотысячелетний путь развития китайской культуры. (Синьхуа/Лю Сяо)

Сиань, 30 апреля /Синьхуа/ — Световой спектакль «Танец на воде» был показан вечером 29 апреля у пагоды «Даянь» /Большой пагоды Дикого гуся/ в Сиане, административном центре провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/. Завораживающее действо, в котором органично сплелись звук, свет и визуальные образы, отобразило многотысячелетний путь развития китайской культуры. (Синьхуа/Лю Сяо)