Первое мая— праздничные мероприятия в Махачкале

Первое мая— праздничные мероприятия в МахачкалеДеть труда и весны в России является государственным праздником и в связи с этим событием россияне проводят этот праздник вместе с семьёй и друзьями, а как именно — это совершенно индивидуально.

Для тех, кто остаётся или приезжает на 1 мая в столицу республики, предлагается ряд развлекательных мероприятий:

Уже с 10:00 на улицах будут слышны звуки Симфонического оркестра и хора: театр оперы и балета Дагестана исполнит композицию «Цвети мой край». Оркестр будет размещён на площадке перед Русским драматическим театром им. М. Горького.

Также в это время у гостиницы «Ленинград» республиканская школа циркового искусства вместе с канатоходцами республики удивит гостей мастерством гравитации.

После утреннего открытия праздника, желающие могут направиться к 11:00 на проспект им. Гамзатова, от улицы М. Ярагского вплоть до улицы Леваневского, будет ограничено транспортное движение и отдыхающие смогут прогуляться и принять участие в различных спортивных конкурсах, включая мини-футбол, бои на брёвнах и дартс. Помимо этого на данной территории будет стойка с аквагримом и караоке.

После обеда, к 12:30, откроется фестиваль «Россия— Родина моя», в рамках которого пройдёт выступление творческих коллективов республики.

С 11:30 до 13:00 напротив Русского театра празднующих будут приобщать к художественному искусству — студенты худ. училища им. М. Джемала проведут пленэр. Также на этой площадке людей будут развлекать ростовые куклы и аниматоры.

В 14:00 молодёжь Дагестана продемонстрирует флешмоб «Голоса России».

После окончания праздничного концерта, зрители смогут запечатлеть дневной фейерверк.