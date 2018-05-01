Оперный баритон Андрей Жилиховский дебютировал в США

Постановку спектакля на сцене главного театрально-концертного комплекса Вашингтона — Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди — осуществил американский режиссер Питер Казарас. В последний раз ВНО показывала «Севильского цирюльника» зрителям в Кеннеди-центре в 2009 году.

В Вашингтон и Нью-Йорк

Как сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС Жилиховский, являющийся солистом оперной труппы Большого театра, к работе в США он приступает не только в ВНО, но в Metropolitan Opera в Нью-Йорке. «У меня предстоит еще пара спектаклей, уже контракт подписан, в Metropolitan Opera», — сказал артист. Он уточнил, что начнет выступать в Metropolitan Opera в 2019 году. По словам певца, он будет занят в операх «Богема» Джакомо Пуччини и том же самом «Севильском цирюльнике» Россини.

По словам Жилиховского, ассистент Казараса, занимавшийся подбором актерского состава для нынешней постановки ВНО, которая будет идти по 19 мая включительно, приехал к нему на спектакли в Исландию. «Я там пел [партию] Онегина, он прилетел на премьеру и сразу пригласил меня на [роль] Фигаро», — поведал Жилиховский.

Впечатления от нового коллектива

По признанию артиста, он полностью удовлетворен наладившимся взаимодействием как с руководством ВНО, так и ее труппой и рассчитывает на продолжение сотрудничества.

"С Питером Казарасом я встретился сейчас в первый раз, но, надеюсь, не в последний, потому что мы оба заинтересованы [в дальнейшем сотрудничестве]. Замечательный режиссер. Мне очень нравится и его постановка, и его мысли, и его видение. Все очень правильно и красиво", — отметил Жилиховский.

Он отрицательно ответил на вопросы о том, есть ли у него ощущение, что артистами в ВНО пытаются управлять слишком сильно или, наоборот, в недостаточной степени информируют их о том, как режиссер видит постановку. «Все хорошо», — заявил по этому поводу певец. А в сценическом коллективе ВНО, по его наблюдениям, «дружно».

Жилиховский пояснил, что в США находится с 1 апреля. Именно тогда артисты ВНО, занятые в «Севильском цирюльнике», и приступили к репетициям. «Спектакль ставим с 1 апреля, потому что он длинный, его за два дня не поставишь», — подчеркнул баритон.

Активно гастролирующий за рубежом Жилиховский признал, что теперь уже практически полностью свыкся с таким образом жизни, предполагающим в том числе отрыв от родного дома. «В начале, четыре года назад или около того, было сложнее. Пока привыкнешь к гастролям, пока привыкнешь к другой жизни… А сейчас все нормально», — сказал певец.

Он добавил, что в связи с активными выступлениями в различных странах все реже появляется на сцене Большого, где в прошлом году «был пару месяцев, а в нынешнем — только в январе». Но «сейчас надо петь везде, и чем больше, тем лучше», убежден Жилиховский.