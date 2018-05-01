Танец способен выразить любое чувство, любое движение человеческой души

В Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко состоялось ежегодное вручение приза журнала «Балет» — «Душа танца». Награда присуждается профессионалами профессионалам как признание их заслуг.

Первый и единственный российский балетной приз «Душа танца» был учрежден в 1994 году Министерством культуры и редакцией журнала «Балет». С тех пор этим призом по разным номинациям награждаются артисты балета, хореографы, композиторы, сценографы, педагоги, балетоведы, художественные и административные руководители коллективов, продюсеры и спонсоры, способствующие развитию искусства танца в России.

Премия эта некоммерческая, но весьма престижная. В качестве приза лауреату вручается статуэтка скульптора Олега Закоморного и памятный знак, который разработали художники-ювелиры Эмма и Олег Кулешовы . Кроме того, на страницах журнала «Балет» публикуется очерк о творчестве награжденного.

Лауреатов объявляют задолго до награждения. «Мы специально отказались от игровой стихии публичного выбора и вскрытия конвертов на сцене, чтобы не травмировать лишний раз людей», — сказала главный редактор журнала «Балет» Валерия Уральская.

Нынешний балетный приз «Душа танца» был вручен видным деятелям хореографического искусства Юрию Фатееву, Александру Полубенцеву , Олегу Рачковскому в номинации «Рыцарь танца»; главному балетмейстеру Петербургского Михайловского театра Михаилу Мессереру в номинации «Мэтр танца».

Лучшими «Учителями» были названы Татьяна Гальцева (Московская академия хореографии) и Мария Грибанова (Санкт-Петербургская академия русского балета).

Дирижер Большого театра Павел Клиничев был объявлен «Магом танца».

Солисты балета Алёна Ковалёва (Москва), Окава Коя (Казань), Мария Стец (Астрахань) названы «Восходящими звездами».

Замечательный танцовщик и ведущий программы «Абсолютный слух» на телеканале «Культура» Геннадий Янин удостоен звания «Пресс-лидер».

Праздничный гала-концерт лауреатов открывал знаменитый Pas de six из балета «Эсмеральда», который исполнители преподнесли в дар своему Учителю — Татьяне Гальцевой. А работающие в «Стасике» вагановцы Елена Соломянко и Иннокентий Юлдашев блестяще станцевали в честь своего Учителя Марии Грибановой адажио из балета Чайковского «Щелкунчик».

Странное впечатление произвела композиция Олега Рачковского на музыку арии Далилы из оперы Сен-Санса «Самсон и Далила» в исполнении краснодарских артистов. Божественный голос Елены Образцовой , по-моему, сильно отвлекал от пластических экзерсисов постановщика.

Звезда современного танца Павел Глухов представил и станцевал в паре с Юрием Чулковым на затемненной сцене собственную миниатюру «Свет в ноябре».

Заключал первое отделение цогненный Танец бессарабских цыган Игоря Моисеева в исполнении артистов его ансамбля.

Второе отделение открыл балет Константина Уральского «Кармен», представленный солистами Астраханского оперного театра Марией Стец и Антоном Пестехиным. Кармен Уральского в исполнении Стец приобрела непривычно-трагические черты. Ее танец — это бунт души, своеобразный хореоманифест свободы любви.

Казанские артисты Коя Окава и Мидори Тэрада виртуозно станцевали Pas de deux из «Талисмана» Мариуса Петипа, а красноярцы Екатерина Булгутова и Юрий Кудрявцев достойно представили лирическую миниатюру своего худрука Сергея Боброва «Пробуждение».

Дуэт Балерины и Комиссара из балета Бориса Эйфмана «Красная Жизель» на музыку Альфреда Шнитке с чувством исполнили Мария Абашова и Игорь Субботин

Гала закончился, как и положено праздничному концерту, веселым танцем моисеевцев «Футбол», который стал своеобразным приветствием открывающемуся в июне в Москве чемпионату мира по футболу — 2018.

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