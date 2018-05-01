Танец способен выразить любое чувство, любое движение человеческой души 

В Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко состоялось ежегодное вручение приза журнала «Балет» — «Душа танца». Награда присуждается профессионалами профессионалам как признание их заслуг.
Первый и единственный российский балетной приз «Душа танца» был учрежден в 1994 году Министерством культуры и редакцией журнала «Балет». С тех пор этим призом по разным номинациям награждаются артисты балета, хореографы, композиторы, сценографы, педагоги, балетоведы, художественные и административные руководители коллективов, продюсеры и спонсоры, способствующие развитию искусства танца в России.
Премия эта некоммерческая, но весьма престижная. В качестве приза лауреату вручается статуэтка скульптора Олега Закоморного и памятный знак, который разработали художники-ювелиры Эмма и Олег Кулешовы. Кроме того, на страницах журнала «Балет» публикуется очерк о творчестве награжденного.
Лауреатов объявляют задолго до награждения. «Мы специально отказались от игровой стихии публичного выбора и вскрытия конвертов на сцене, чтобы не травмировать лишний раз людей», — сказала главный редактор журнала «Балет» Валерия Уральская.
Нынешний балетный приз «Душа танца» был вручен видным деятелям хореографического искусства Юрию Фатееву, Александру Полубенцеву, Олегу Рачковскому в номинации «Рыцарь танца»; главному балетмейстеру Петербургского Михайловского театра Михаилу Мессереру в номинации «Мэтр танца».
Лучшими «Учителями» были названы Татьяна Гальцева (Московская академия хореографии) и Мария Грибанова (Санкт-Петербургская академия русского балета).
Дирижер Большого театра Павел Клиничев был объявлен «Магом танца».
Почетного звания «Звезда» удостоились в области классического танца солистки балета Екатерина Булгутова (Красноярск) и Эрика Микиртичева (Москва); в области современного танца — солистка Театра Бориса Эйфмана Мария Абашова и хореограф и танцовщик Павел Глухов (Москва); в области народного танца — солистка Ансамбля Игоря Моисеева Анастасия Сорокина.
Солисты балета Алёна Ковалёва (Москва), Окава Коя (Казань), Мария Стец (Астрахань) названы «Восходящими звездами».
Замечательный танцовщик и ведущий программы «Абсолютный слух» на телеканале «Культура» Геннадий Янин удостоен звания «Пресс-лидер».
Праздничный гала-концерт лауреатов открывал знаменитый Pas de six из балета «Эсмеральда», который исполнители преподнесли в дар своему Учителю — Татьяне Гальцевой. А работающие в «Стасике» вагановцы Елена Соломянко и Иннокентий Юлдашев блестяще станцевали в честь своего Учителя Марии Грибановой адажио из балета Чайковского «Щелкунчик».
Странное впечатление произвела композиция Олега Рачковского на музыку арии Далилы из оперы Сен-Санса «Самсон и Далила» в исполнении краснодарских артистов. Божественный голос Елены Образцовой, по-моему, сильно отвлекал от пластических экзерсисов постановщика.
Звезда современного танца Павел Глухов представил и станцевал в паре с Юрием Чулковым на затемненной сцене собственную миниатюру «Свет в ноябре».
Премьеры «Стасика» Эрика Микиртичева и Денис Дмитриев волшебно исполнили адажио из «Сюиты в белом» Сержа Лифаря на музыку Эдуарда Лало.
Заключал первое отделение цогненный Танец бессарабских цыган Игоря Моисеева в исполнении артистов его ансамбля.
Второе отделение открыл балет Константина Уральского «Кармен», представленный солистами Астраханского оперного театра Марией Стец и Антоном Пестехиным. Кармен Уральского в исполнении Стец приобрела непривычно-трагические черты. Ее танец — это бунт души, своеобразный хореоманифест свободы любви.
Казанские артисты Коя Окава и Мидори Тэрада виртуозно станцевали Pas de deux из «Талисмана» Мариуса Петипа, а красноярцы Екатерина Булгутова и Юрий Кудрявцев достойно представили лирическую миниатюру своего худрука Сергея Боброва «Пробуждение».
Дуэт Балерины и Комиссара из балета Бориса Эйфмана «Красная Жизель» на музыку Альфреда Шнитке с чувством исполнили Мария Абашова и Игорь Субботин.
Украшением гала стали выступления прославленных премьеров Большого и Мариинского театров. Анастасия Сташкевич и Вячеслав Лопатин блестяще представили миниатюру Асафа Мессерера «Весенние воды» на музыку Сергея Рахманинова, а темпераментная Виктория Терёшкина и танцовщик-само совершенство Кимин Ким виртуозно, с чувством исполнили Pas de deux из «Корсара» в хореографии Мариуса Петипа.
Гала закончился, как и положено праздничному концерту, веселым танцем моисеевцев «Футбол», который стал своеобразным приветствием открывающемуся в июне в Москве чемпионату мира по футболу — 2018.
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