В Новосибирске прошла Монстрация-2018

Как передаёт «Интерфакс», колонна молодёжи прошла по Красному проспекту от Дома офицеров до площади перед Театром оперы и балета. Основным лозунгом акции в этом году стал «Севернее Кореи». Растяжку с этими словами развернули в голове колонны. Люди также несли плакаты с надписями «Довлатов жив», «Чем-то воняет», «У России два врага — Telegram и курага».

Организатор Артём Лоскутов рассказал журналистам, что власти Новосибирска без проблем согласовали Монстрацию, в отличие от других городов России, где её либо запретили, либо перенесли на окраину.

Монстрация — ежегодное первомайское молодёжное шествие с элементами абсурдистского карнавала. Проходит в Новосибирске с 2004 года. В 2011-м Лоскутов получил за неё премию «Инновация» от Государственного центра современного искусства.