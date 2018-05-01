Ещё
В Новосибирске прошла Монстрация-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Новосибирске прошла Монстрация-2018 

Говорит Москва 1 час назад
Как передаёт «Интерфакс», колонна молодёжи прошла по Красному проспекту от Дома офицеров до площади перед Театром оперы и балета. Основным лозунгом акции в этом году стал «Севернее Кореи». Растяжку с этими словами развернули в голове колонны. Люди также несли плакаты с надписями «Довлатов жив», «Чем-то воняет», «У России два врага — Telegram и курага».
Организатор Артём Лоскутов рассказал журналистам, что власти Новосибирска без проблем согласовали Монстрацию, в отличие от других городов России, где её либо запретили, либо перенесли на окраину.
Монстрация — ежегодное первомайское молодёжное шествие с элементами абсурдистского карнавала. Проходит в Новосибирске с 2004 года. В 2011-м Лоскутов получил за неё премию «Инновация» от Государственного центра современного искусства.
Говорит Москва: последние новости
Михаил Ефремов и Андрей Орлов обматерили зрителей Самары со сцены Мария Захарова анонсировала новости по делу Скрипалей Группа АВВА отказалась от новых концертов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы66
Звезды, которые ненавидят свои культовые роли
Самые невероятные трансформации звезд ради роли
После «Евровидения»: что стало с победителями9
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру29
Видео
02:53
«Мстители 3» собрали рекордную кассу за выходные
Кино
06:42
Самые невероятные трансформации звезд ради роли
Кино
04:19
Дженнифер Лопес выпустила новый клип
Концерты
04:48
10 звезд, которые выросли в нищете
Кино
03:04
«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу
ТВ
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение