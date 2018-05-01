В мире российского балета молчат о движении #MeToo

Ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Ольга Абрамова и преподаватель Алексей Ильин считают, что в российских балетных кругах поводов для проведения кампании #MeToo нет.

О кампании #MeToo, плохом обращении и домогательствах писали многие газеты по всему миру. Однако в российском мире балета о кампании ничего не говорили.

Лишь в некоторых иностранных изданиях вновь появилась история бывшей прима-балерины московского Большого театра Анастасии Волочковой. Волочкова рассказала, что в 2013 году для продвижения по карьерной лестнице ей предлагали спать с олигархами, спонсирующими театр.

Она назвала Большой театр «большим борделем», в котором балеринам приходится оказывать спонсорам сексуальные услуги.

Заявления Волочковой посчитали преувеличением, ее обвинили в осквернении репутации Большого театра. Существуют подозрения, что поводом для таких заявлений послужило увольнение Волочковой. Десять лет назад руководитель театра Анатолий Иксанов уволил балерину из-за избыточного веса.

Ольга Абрамова, ректор Академии русского балета Вагановой, помнит этот случай, но относится к обвинениям с недоверием.

«Речь идет о личных отношениях людей. Мы не можем знать, каковы они на самом деле. Речь может идти о мести, карьеризме или просто о плохом характере. Факторов может быть много. Я просто хочу сказать, что балетный мир — совсем другой. Здесь отношения совсем иные. Танцовщики находятся в постоянном физическом контакте друг с другом».

Преподаватель Алексей Ильин, проработавший 20 лет в разных театрах, не сталкивался со случаями домогательств или не помнит, чтобы видел нечто подобное.

«В советское время таких случаев попросту не было. Сейчас, возможно, есть, но не там, где я работал. Раньше люди были порядочнее. Все начинается с воспитания человека. С того, в какой семье и в каком обществе он вырос», — говорит Ильин.