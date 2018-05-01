«Человеку труда — уважения и достойную зарплату»

Во Владимире прошло Первомайское шествие и праздничный концерт, организованный профсоюзами и региональным отделением ОНФ.

К праздничному шествию примкнули руководство области, администрации городов и районов, политические партии. Традиционно, шествие проигнорировали коммунисты , хотя на митинге был замечен лидер владимирских комсомольцев Андрей Никольский

Праздничная колонна во главе с мажоретками и духовым оркестром под руководством Артема Маркина прошла от Золотых ворот до Соборной площади.

Со сцены звучали слова от врача-педиатра детской городской поликлиники №1 Инны Турышкиной и Ветерана труда, заслуженного работника связи Александра Акимова

Они говорили о празднике весны и труда, солидарности и единения. Ведущий митинга Юрий Круценко отметил, что вчера в Москве в театре российской армии состоялся показ спектакля «Молодая гвардия» в постановке Областного театра драмы, а также прошло подведение итогов международного проекта «Марш Победы».

Буквально накануне первомая мужской фольклорный ансамбль «Мурома» вернулся на родину, подарив свое творчество жителям Донецкой и Луганской народных республик.

Со сцены свое стихотворение прочитала и передала привет жителям Владимирской области участница военно-патриотического движения из города Горловка Анна Лисовенко.

Главные лозунги праздника, по-прежнему, остались без изменений — «Человеку труда — уважения и достойную зарплату», «Социальные гарантии трудящимся, а не финансистам», «Май трудовой — май победный!».

В многотысячной толпе людей нашелся и мужчина, который пришел с изображением президента России Владимиром Путиным и председателем правительства Дмитрием Медведевым

Текст плаката: «Ради Христа! Прекратите безобразия, происходящие в медико-социальной экспертизе по Владимирской области». Мужчина был в темных очках и белых хозяйственных перчатках. В конце митинга он пытался подойти к Светлане Орловой , но сотрудники правопорядка не дали мужчине переговорить с губернатором.

Сама Светлана Орлова отметила, что первомай — традиционный старый и добрый праздник, на который выходят тысячи людей, чтобы поздравить друг друга с началом весны.

«У меня у самой были, вот, два выходных. Я тоже была на даче. Посадили картошку, морковку, а сегодня вот всех поздравляем с праздником весны и труда», — добавила Светлана орлова.