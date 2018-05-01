Театр им. Е. Вахтангова приедет с гастролями в Хабаровск

3 мая зрители Хабаровского краевого театра драмы и комедии увидят спектакль «Крик лангусты», поставленный по пьесе Д. Марелла режиссёром Михаилом Цитриняком. Спектакль расскажет о великой актрисе Саре Бернар, которая пытается воспроизвести прошлые события, чтобы наполнить воспоминания эмоциями и страстями: она по-прежнему нуждается в сцене, партнёрах. Со своим секретарём Питу она разыгрывает монологи, превратив в сцену французский курорт Бель ин Ан Мер. Своими действиями актриса доказывает, что жизнь и есть театр. Фото: театр им. Вахтангова

Начало: 19:00 3 и 4 мая на сцене Хабаровского краевого музыкального театра представят спектакль «Евгений Онегин», поставленный художественным руководителем театра им. Вахтангова, лауреатом Государственной премии России Римасом Туминасом . Этот спектакль заставляет взглянуть по-новому, без стереотипов на известный пушкинский сюжет, без налёта ложной лиричности и поэтического флёра. Для этой постановки, в которой задействованы произведения Чайковского и Шостаковича, хоровая церковная музыка, французские песни и русские романсы, характерны цинизм и прозаичность жизни, эмоциональность, жёсткость. Фото: Елена Салтевская 4 мая зрители Хабаровского краевого театра драмы и комедии приглашаются на спектакль «Наш класс», поставленный режиссёром Натальей Ковалевой по произведению польского драматурга Тадеуша Слободзянека «Наш класс. История в 14-ти уроках». Этот спектакль расскажет о непростых, тяжёлых судьбах польских и еврейских мальчиков и девочек из польского городка, которые учились в одном классе в начале 20-х годов. В их жизни будут горести, радости, ненависть, предательство и трагические события, но они никогда не смогут забыть друг о друге. Фото: театр им. Вахтангова Начало: 19:00 Начало: 3 и 4 мая в 19:00 5 и 6 мая на сцене Хабаровского краевого театра драмы и комедии пройдёт показ спектакля «Медея» по произведению Ж. Ануя, поставленного Михаилом Цитриняком. Главную роль в спектакле исполнит актриса Юлия Рутберг . «Медея», о которой написал Ануй, ближе к нашему времени, чем та Медея из трагедии Еврипида. Но в памяти у неё сохранилось то, что она была дочерью царя Колхида и украла золотое руно для Ясона, который предал её чувства, нарушив гармонию её души. Поэтому она вынуждена вместе с детьми кануть в небытие. Фото: М. Гутерман

Начало: 5 и 6 мая в 18:00