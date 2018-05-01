«Вот это мышцы!»: Екатерина Гусева удивила поклонников накачанными руками

Популярная российская актриса театра и кино Екатерина Гусева снова покорила поклонников, но в этот раз отнюдь не своей женственностью. Знаменитая красавица продемонстрировала на новом фотоснимке в своем микроблоге внушительные мышцы на обеих руках.

Легендарному театру имени Моссовета , на сцене которого играли такие актеры, как Орлова, Марецкая, Плятт, Жженов, Тараторкин и другие, исполнилось 95 лет! В честь юбилея было устроено немало праздничных мероприятий, во время одного из которых известная российская актриса Екатерина Гусева спела трогательную композицию, укачивая на руках взрослого мужчину, своего коллегу Павла Деревянко

Видеозаписью выступления, а затем и фотографией, на которой она демонстрирует мышцы внушительных размеров актриса поделилась в своем Инстаграм-аккаунте. «Театру Моссовета 95. Это было красиво», — написала актриса. Поклонники «богини сцены» в очередной раз восхитились ее женственностью и удивились гармоничному сочетанию в ней внешней хрупкости и внушительной физической силы.

«Браво, это было потрясающе!» «Вот это мышцы! Катенька, как замечательно сочетаются женственность и хрупкость, и сила, и мощь в Вас, такой красивейшей женщине! Обожаю Вас!» «Это было не только красиво, но еще сильно и смешно!» «Бесподобная красота, сама нежность, обожаю вас! Надеюсь в зеленом платье — это фотошоп?» Напомним, что не так давно Екатерина Гусева покорила поклонников своим редким выходом в свет, когда появилась в элегантном брючном костюме на светской встрече, организованной российским издательством журнала L’Officiel в рамках театрального фестиваля «Золотая Маска». Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, Одноклассники, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!