Ещё
«Вот это мышцы!»: Екатерина Гусева удивила поклонников накачанными руками
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Вот это мышцы!»: Екатерина Гусева удивила поклонников накачанными руками 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Популярная российская актриса театра и кино Екатерина Гусева снова покорила поклонников, но в этот раз отнюдь не своей женственностью. Знаменитая красавица продемонстрировала на новом фотоснимке в своем микроблоге внушительные мышцы на обеих руках.
Легендарному театру имени Моссовета, на сцене которого играли такие актеры, как Орлова, Марецкая, Плятт, Жженов, Тараторкин и другие, исполнилось 95 лет! В честь юбилея было устроено немало праздничных мероприятий, во время одного из которых известная российская актриса Екатерина Гусева спела трогательную композицию, укачивая на руках взрослого мужчину, своего коллегу Павла Деревянко.
Видеозаписью выступления, а затем и фотографией, на которой она демонстрирует мышцы внушительных размеров актриса поделилась в своем Инстаграм-аккаунте. «Театру Моссовета 95. Это было красиво», — написала актриса. Поклонники «богини сцены» в очередной раз восхитились ее женственностью и удивились гармоничному сочетанию в ней внешней хрупкости и внушительной физической силы.
«Браво, это было потрясающе!» «Вот это мышцы! Катенька, как замечательно сочетаются женственность и хрупкость, и сила, и мощь в Вас, такой красивейшей женщине! Обожаю Вас!» «Это было не только красиво, но еще сильно и смешно!» «Бесподобная красота, сама нежность, обожаю вас! Надеюсь в зеленом платье — это фотошоп?» Напомним, что не так давно Екатерина Гусева покорила поклонников своим редким выходом в свет, когда появилась в элегантном брючном костюме на светской встрече, организованной российским издательством журнала L’Officiel в рамках театрального фестиваля «Золотая Маска». Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, Одноклассники, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!
Eva.ru: последние новости
«По маминым стопам»: Екатерина Климова похвасталась успехами дочери на театральной сцене «Сумасшедший ритм»: Екатерина Климова показала, как готовится к спектаклю «Так жаль ее»: поклонники опечалены переменами во внешности Аманды Байнс
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с актерами «Санта Барбары»2
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы68
Звезды, которые ненавидят свои культовые роли1
Крутые герои боевиков: тогда и сейчас2
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру29
Видео
02:53
«Мстители 3» собрали рекордную кассу за выходные
Кино
06:42
Самые невероятные трансформации звезд ради роли
Кино
04:19
Дженнифер Лопес выпустила новый клип
Концерты
04:48
10 звезд, которые выросли в нищете
Кино
03:04
«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу
ТВ
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение