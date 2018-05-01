Спортроты и другие самые «блатные» части советской армии 

В советской армии было достаточно подразделений, где могли проходить срочную службу профессиональные спортсмены, артисты, музыканты и другие одаренные личности, чей творческий потенциал использовался по прямому назначению.
Спортроты
По данным различных отечественных информагентств, спортивные подразделения в воинских частях советской армии начали образовываться в середине 60-х годов ХХ века. Как пишет издание «Карельский спорт», одна из первых спортрот, где тренировались футболисты, волейболисты и баскетболисты, была создана в одной из воинских частей ПВО Северо-Западного округа в Петрозаводске. В спортроты призывались лучшие юноши-спортсмены, которые в перспективе могли входить в команды, представляющие Вооруженные силы СССР на соревнованиях различного уровня. Помимо «штатских» состязаний армейские спортсмены боролись за победу и в матчах, устраиваемых между военными округами. Служащим спортрот чаще всего создавались хорошие условия для каждодневных тренировок, выдавались форма и необходимый инвентарь. В спортротах в свое время служили братья Василий и Алексей Березуцкие, Шамиль Тарпищев, выступавшие за ЦСКА, игрок нижегородского «Локомотива» Дмитрий Черышев и многие другие советские спортсмены. Причем, далеко не всегда спортсменов полностью освобождали от непосредственного несения армейской службы. Черышев, к примеру, 2 года отслужил членом экипажа танка и, как он сам утверждал, за все это время никогда не прикасался к мячу. Спортроты в российской армии упразднили в 2008 году, но спустя 5 лет этот армейский институт подготовки спортсменов был восстановлен вновь.
Кавалерийский полк при Таманской дивизии
Целая плеяда знаменитых отечественных актеров и режиссеров отметилась срочной службой в этом воинском подразделении советской армии, созданном по инициативе автора легендарной киноэпопеи «Война и мир» Сергея Бондарчука. В кавалерийском полку, задействованном за свою историю в сотнях советских фильмах, служили сын знаменитого режиссера Федор, а также Игорь Скляр, Егор Кончаловский, Николай Еременко, Дмитрий Харатьян, Андрей Ростоцкий… Солдатам-срочникам приходилось много времени уделять уходу за лошадьми, половина времени из ежедневной четырехчасовой военной подготовки отводилась на конные упражнения. По воспоминаниям Федора Бондарчука, во время выполнения одного из таких упражнений он серьезно повредил ногу и попал в госпиталь. Бондарчук, по его же собственным словам, в армии часто спорил с офицерами, за что отсидел на гауптвахте в общей сложности 46 дней. Впоследствии занятия в кавалерийском полку многим из актеров пригодились во время съемок в кинофильмах. В частности, в «Гардемаринах, вперед!» Сергей Жигунов отказался от каскадера и часть весьма сложных, рискованных конных трюков выполнил самостоятельно.
Ансамбли песни и пляски
В этих армейских подразделениях служили Лев Лещенко, Иосиф Кобзон, Владимир Винокур, Илья Олейников, Давид Тухманов, Игорь Николаев, Антон Макарский. Винокур вспоминал, что ему во время службы приходилось заниматься и «обычными» воинскими обязанностями — строевой и боевой подготовкой, уборкой казармы и прилегающей территории. Вместе с тем, Владимир Натанович отмечал, что его служба проходила в творческой атмосфере, и артист за это время многому научился в профессиональном плане — в ансамбле песни и пляски имени А. Александрова ему приходилось заниматься конферансом, вокалом, первые пародии на своих командиров он тоже сделал именно в армии. Винокур рассказывал, что с Георгием Мовсесяном, будущим известным советским композитором, они как-то пошли в самоволку, и Владимир Натанович голосом полковника по телефону «приказал» дневальному прислать за ними машину, за что потом обоим срочникам объявили по 10 суток гауптвахты. Потом, правда, простили: солдаты должны были принимать участие в ответственном концерте, на котором присутствовал министр обороны СССР.
Театры армии и флота
Во времена СССР в советской армии и на флоте действовали свыше десятка «ведомственных» театров. К примеру, Олег Меньшиков, Александр Балуев, Сергей Чонишвили и Александр Домогаров в 80-х годах служили в Театре Советской Армии, Владимир Горянский (фильмы «День рождения Буржуя», «Есенин») — в Севастопольском театре Черноморского флота. По воспоминаниям будущих звезд отечественного кинематографа, они за время службы в театрах также проходили общевойсковую подготовку (Меньшикова офицеры даже отмечали за неплохие навыки в стрельбе). А вот в творческом плане в Театре Советской Армии воинам вырасти не случилось — чаще всего солдатам приходилось заниматься переноской сценических декораций, чем непосредственно игрой в спектаклях.