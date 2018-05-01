Спортроты и другие самые «блатные» части советской армии

В советской армии было достаточно подразделений, где могли проходить срочную службу профессиональные спортсмены, артисты, музыканты и другие одаренные личности, чей творческий потенциал использовался по прямому назначению.

Спортроты

По данным различных отечественных информагентств, спортивные подразделения в воинских частях советской армии начали образовываться в середине 60-х годов ХХ века. Как пишет издание «Карельский спорт», одна из первых спортрот, где тренировались футболисты, волейболисты и баскетболисты, была создана в одной из воинских частей ПВО Северо-Западного округа в Петрозаводске. В спортроты призывались лучшие юноши-спортсмены, которые в перспективе могли входить в команды, представляющие Вооруженные силы СССР на соревнованиях различного уровня. Помимо «штатских» состязаний армейские спортсмены боролись за победу и в матчах, устраиваемых между военными округами. Служащим спортрот чаще всего создавались хорошие условия для каждодневных тренировок, выдавались форма и необходимый инвентарь. В спортротах в свое время служили братья Василий и Алексей Березуцкие, Шамиль Тарпищев , выступавшие за ЦСКА, игрок нижегородского «Локомотива» Дмитрий Черышев и многие другие советские спортсмены. Причем, далеко не всегда спортсменов полностью освобождали от непосредственного несения армейской службы. Черышев, к примеру, 2 года отслужил членом экипажа танка и, как он сам утверждал, за все это время никогда не прикасался к мячу. Спортроты в российской армии упразднили в 2008 году, но спустя 5 лет этот армейский институт подготовки спортсменов был восстановлен вновь.

Кавалерийский полк при Таманской дивизии

Ансамбли песни и пляски

Иосиф Кобзон, Владимир Винокур, Илья Олейников, Давид Тухманов, Игорь Николаев, В этих армейских подразделениях служили Лев Лещенко Антон Макарский . Винокур вспоминал, что ему во время службы приходилось заниматься и «обычными» воинскими обязанностями — строевой и боевой подготовкой, уборкой казармы и прилегающей территории. Вместе с тем, Владимир Натанович отмечал, что его служба проходила в творческой атмосфере, и артист за это время многому научился в профессиональном плане — в ансамбле песни и пляски имени А. Александрова ему приходилось заниматься конферансом, вокалом, первые пародии на своих командиров он тоже сделал именно в армии. Винокур рассказывал, что с Георгием Мовсесяном, будущим известным советским композитором, они как-то пошли в самоволку, и Владимир Натанович голосом полковника по телефону «приказал» дневальному прислать за ними машину, за что потом обоим срочникам объявили по 10 суток гауптвахты. Потом, правда, простили: солдаты должны были принимать участие в ответственном концерте, на котором присутствовал министр обороны СССР.

Театры армии и флота