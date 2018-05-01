Гостей фестиваля «Московская a capella» ждут джазовое пение и «Золотая маска» 2 мая

Завтра, 2 мая, посетителей фестиваля «Московская a capella» ждут ряд мероприятий. Перечень мероприятий опубликован на официальном сайте мэра и правительства Москва.

Создать театральную афишу смогут посетители мастер-класса «Музыкальный дивертисмент». Мастер-классы пройдут в Новопушкинском сквере (начало в 12:00 и 16:00).

В Зеленограде на площади Юности гости фестиваля смогут посетить занятие «Джазовый вокал». Они изучат азы джазового пения. Занятие начнется в 17:00.

Проект «Золотая маска в городе» приглашает посмотреть «Сон в летнюю ночь». Мюзикл Красноярского государственного театра юного зрителя начнется на Триумфальной площади в 19:00. Ирония Шекспира, волшебство, наполненное любовью, страстью, слезами и интригами, — все это вместе с музыкой прекрасно впишется в атмосферу весеннего вечера.

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