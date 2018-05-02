Бас Большого театра Владимир Маторин отмечает 70-летний юбилей

МОСКВА, 2 мая. / ТАСС /. Ведущему солисту оперы Большого театра, известному российскому басу, народному артисту РФ Владимиру Маторину в среду исполняется 70 лет. Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе ГАБТ Катерина Новикова.

"Весь коллектив Большого театра поздравляет Владимира Анатольевича Маторина с юбилеем", — сказала собеседница агентства. Она проинформировала, что отмечать круглую дату будут в ноябре, когда на Исторической сцене Большого театра состоится торжественный гала-концерт в честь певца.

Новикова напомнила, что Маторин родился в Москве, окончил Гнесинский институт и был принят в труппу Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, где прослужил 15 лет. С 1991 года он является ведущим солистом Большого театра.

"У Владимира Маторина обширный репертуар", — отметила пресс-атташе ГАБТ. На счету певца свыше 60 партий в операх русской и мировой классики. Он поет в " Борисе Годунове " Мусоргского и «Иване Сусанине» Глинки, «Князе Игоре» Бородина и «Золотом петушке» Римского-Корсакова, " Евгении Онегине " Чайковского и «Русалке» Даргомыжского, «Севильском цирюльнике» Россини и «Аиде» Верди. Он также исполняет духовную музыку.

Маторин выступал на лучших сценах мира, гастролировал в Англии, Италии, Ирландии, Франции, Бельгии, Нидерландах, Германии, Испании, Швейцарии, перечислила Новикова, добавив, что «этот список можно еще продолжать и продолжать». Кроме того, певец постоянно ездит с концертами по родной стране.

Маторин отмечен многими творческими наградами. Он также является кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней.