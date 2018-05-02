Ещё
Бас Большого театра Владимир Маторин отмечает 70-летний юбилей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бас Большого театра Владимир Маторин отмечает 70-летний юбилей 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Ведущему солисту оперы Большого театра, известному российскому басу, народному артисту РФ Владимиру Маторину в среду исполняется 70 лет. Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе ГАБТ Катерина Новикова.
"Весь коллектив Большого театра поздравляет Владимира Анатольевича Маторина с юбилеем", — сказала собеседница агентства. Она проинформировала, что отмечать круглую дату будут в ноябре, когда на Исторической сцене Большого театра состоится торжественный гала-концерт в честь певца.
Новикова напомнила, что Маторин родился в Москве, окончил Гнесинский институт и был принят в труппу Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, где прослужил 15 лет. С 1991 года он является ведущим солистом Большого театра.
"У Владимира Маторина обширный репертуар", — отметила пресс-атташе ГАБТ. На счету певца свыше 60 партий в операх русской и мировой классики. Он поет в "Борисе Годунове" Мусоргского и «Иване Сусанине» Глинки, «Князе Игоре» Бородина и «Золотом петушке» Римского-Корсакова, "Евгении Онегине" Чайковского и «Русалке» Даргомыжского, «Севильском цирюльнике» Россини и «Аиде» Верди. Он также исполняет духовную музыку.
Маторин выступал на лучших сценах мира, гастролировал в Англии, Италии, Ирландии, Франции, Бельгии, Нидерландах, Германии, Испании, Швейцарии, перечислила Новикова, добавив, что «этот список можно еще продолжать и продолжать». Кроме того, певец постоянно ездит с концертами по родной стране.
Маторин отмечен многими творческими наградами. Он также является кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней.
ТАСС: последние новости
Оперный баритон Андрей Жилиховский дебютировал в США В Чечне отметили День родного языка "Русские сезоны" представят фестиваль "Русская весна на озере Гарда"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с актерами «Санта Барбары»17
Звезды, которые ненавидят свои культовые роли1
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы68
Крутые герои боевиков: тогда и сейчас2
Самые невероятные трансформации звезд ради роли
Видео
02:16
Вышел новый трейлер фильма «Человек-муравей и Оса»
Кино
02:53
«Мстители 3» собрали рекордную кассу за выходные
Кино
06:42
Самые невероятные трансформации звезд ради роли
Кино
04:19
Дженнифер Лопес выпустила новый клип
Концерты
04:48
10 звезд, которые выросли в нищете
Кино
03:04
«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу
ТВ
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение