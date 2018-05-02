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Оперный певец Владимир Маторин отмечает 70-летний юбилей
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Оперный певец Владимир Маторин отмечает 70-летний юбилей 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил оперного певца, солиста Большого театра Владимира Маторина с 70-летием, отметив, что своим творчеством он дарит публике радость и незабываемые впечатления.
Соответствующая поздравительная телеграмма опубликована на сайте кабмина в среду.
"Особое место в вашем творчестве принадлежит сольным концертам, где вы искренне и проникновенно исполняете духовные песнопения, старинные русские романсы. И всегда вы дарите публике красивый музыкальный праздник, радость и незабываемые впечатления", — сказал Медведев в послании.
Также глава правительства подчеркнул, что многие годы Маторин восхищает поклонников по-настоящему уникальным голосом и актёрским мастерством на сцене Большого театра.
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