Оперный певец Владимир Маторин отмечает 70-летний юбилей

Соответствующая поздравительная телеграмма опубликована на сайте кабмина в среду.

"Особое место в вашем творчестве принадлежит сольным концертам, где вы искренне и проникновенно исполняете духовные песнопения, старинные русские романсы. И всегда вы дарите публике красивый музыкальный праздник, радость и незабываемые впечатления", — сказал Медведев в послании.

Также глава правительства подчеркнул, что многие годы Маторин восхищает поклонников по-настоящему уникальным голосом и актёрским мастерством на сцене Большого театра.