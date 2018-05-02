Кто родился 2 мая

А ещё в этот день родились:

Гёрге Иванов (58 лет), президент Македонии. Возглавлял Институт демократии, солидарности и гражданского общества, Институт политических исследований факультета права в Университете Кирилла и Мефодия в Скопье. Был советником премьер-министра страны Николы Груевского. 5 апреля 2009 года избран президентом Македонии.

Валерий Абисалович Гергиев (65 года), дирижёр, художественный руководитель Мариинского театра. Народный артист РФ. После окончания консерватории в 1977 году был принят в труппу Академического театра оперы и балета имени С. М. Кирова (ныне — Мариинский театр). В 1988 году стал главным дирижером театра, а в августе 1996 года назначен художественным руководителем — директором.

Валерий Гергиев также является главным приглашенным дирижером Роттердамского филармонического оркестра и Нью-йоркской Метрополитен оперы. Дирижёр несколько сезонов возглавлял Лондонский симфонический оркестр.

Владимир Анатольевич Маторин (70 лет), российский оперный певец. Народный артист РФ. Был артистом Московского музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Уже более 25 лет Владимир Маторин — солист Большого театра. Выступал также на сценах оперных театрах «Ковент-Гарден» (Лондон), «Метрополитен-опера» (Нью-Йорк), Парижской национальной опере и других.

В репертуаре певца более шестидесяти партий в таких известных спектаклях, как «Иоланта», « Борис Годунов », «Жизнь за царя», «Золотой петушок», «Хованщина» и других.

Владимир Маторин уже много лет возглавляет кафедру сольного пения Российской академии театрального искусства.

Екатерина II (1729-1796), российская императрица. Урожденная София Фредерика Августа Ангальт-Цербстская. В 1762 году Екатерина пришла к власти, совершив «бескровный переворот», в результате которого был свергнут с престола её муж Петра III.

В годы своего правления императрица провела ряд реформ: реорганизовала Сенат, объявила секуляризацию церковных земель, упразднила гетманство на Украине. Она издала Учреждение для управления губернией, Жалованые грамоты дворянству и городам. После русско-турецких войн 1768-1774, 1787-1791 годов Россия смогла закрепиться на Черном море, были присоединены Северное Причерноморье, Крым, Прикубанье, Восточная Грузия.