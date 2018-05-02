Звезда телешоу «6 кадров» Галина Данилова отмечает юбилей 

Галина Данилова наиболее запомнилась зрителям после того, как стала периодически появляться в различных смешных образах российского скетч-шоу «6 кадров». К своей популярности актриса шла долго и прожила не простую жизнь. Мама Даниловой была актрисой и родила Галину вне брака, причем ради дочери она пожертвовала карьерой и работала простым бухгалтером. Жили они сперва Йошкар-оле, где собственно девочка и родилась 2 мая 1968 года, затем переехали в Татарстан. После школы Галя, благодаря хорошей маминой подготовке поступила в Казанское театральное училище, которое успешно и окончила. После этого, около года со своим будущим мужем и однокурсником Володей Поповым проработала в Рязанском драматическим театре. А в 1989 году перебралась в Москву и попала в труппу театра «Сатирикон» Константина Райкина, в котором она служила до 2005 года. Несмотря на столичный статус и работу в престижном театре молодая актриса долгое время не появлялась на телеэкранах. Участие Даниловой в кино и сериалах началось после того, как она стала одной из «6 кадров». Оглушительный успех этого телепроекта сделал актрису не только популярной, но и востребованной. Сейчас Данилова проводит много времени на съемочных площадках и на гастролях с антрепризными спектаклями. Она постоянно делится с поклонниками этой информацией в Инстаграме.
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В данный момент актриса замужем в четвертый раз. В 2011 году она вышла за турецкого капитана Сейхуна Эзбера. Проживают супруги в Москве. От первого брака с актером Владимиром Поповым у Галины есть сын Никита, От третьего — с гитаристом Дмитрием Колтаковым — дочь Ульяна.