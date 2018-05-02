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Скончался бывший помощник президента РТ Тимур Акулов
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Скончался бывший помощник президента РТ Тимур Акулов 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Бывший помощник президента РТ, депутат Госдумы шестого созыва Тимур Акулов скончался на 66 году жизни, сообщает «Реальное время».
Панихида состоится 3 мая в 10.00 в театре им. Кариева.
Акулов Тимур Юрьевич родился в 1953 году в Узбекистане. В 11979 году с отличием окончил Ленинградский государственный университет. По специальности — востоковед-историк.
С 1979 по 1982 год работал военным переводчиком в Республике Йемен. С 1988 по 1991 год — преподаватель института социальных наук Йеменской республики, г. Аден.
В 1991 году Акулов стал советником президента РТ по международным вопросам, в 1995 году назначен директором департамента внешних связей президента РТ— государственным советником при президенте РТ по международным вопросам.
С 2011 года он стал советником при президенте РТ, а в 2012 году — депутатом Госдумы РФ шестого созыва от Татарстана.
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