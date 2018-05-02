Скончался бывший помощник президента РТ Тимур Акулов

Бывший помощник президента РТ, депутат Госдумы шестого созыва Тимур Акулов скончался на 66 году жизни, сообщает «Реальное время».

Панихида состоится 3 мая в 10.00 в театре им. Кариева.

Акулов Тимур Юрьевич родился в 1953 году в Узбекистане. В 11979 году с отличием окончил Ленинградский государственный университет. По специальности — востоковед-историк.

С 1979 по 1982 год работал военным переводчиком в Республике Йемен. С 1988 по 1991 год — преподаватель института социальных наук Йеменской республики, г. Аден.

В 1991 году Акулов стал советником президента РТ по международным вопросам, в 1995 году назначен директором департамента внешних связей президента РТ— государственным советником при президенте РТ по международным вопросам.

С 2011 года он стал советником при президенте РТ, а в 2012 году — депутатом Госдумы РФ шестого созыва от Татарстана.