Медведев поздравил с 65-летием Валерия Гергиева

Соответствующая поздравительная телеграмма опубликована на сайте кабмина.

"Вы — человек не только многогранного таланта, но и невероятной энергии, творческого поиска, постоянного движения. Выступаете с концертами в самых разных городах и странах, дирижируете оркестрами, зажигаете новые звёзды исполнителей, проводите грандиозные фестивали", — подчеркнул Медведев.

Также глава правительства подчеркнул, что благодаря Гергиеву Мариинский театр обрёл новую, современную сцену и радует зрителей громкими премьерами и яркими музыкальными спектаклями.

Валерий Гергиев — народный артист РФ (1996), лауреат Государственных премий РФ в области литературы и искусства (за 1993) и в области гуманитарной деятельности (2015), премии президента РФ в области литературы и искусства (2001).