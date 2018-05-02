Ещё
Медведев поздравил с 65-летием Валерия Гергиева
Далее:
Читайте также:
Ещё

Медведев поздравил с 65-летием Валерия Гергиева 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил дирижёра и художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева с 65-летием, отметив его многогранный талант и энергию.
Соответствующая поздравительная телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Вы — человек не только многогранного таланта, но и невероятной энергии, творческого поиска, постоянного движения. Выступаете с концертами в самых разных городах и странах, дирижируете оркестрами, зажигаете новые звёзды исполнителей, проводите грандиозные фестивали", — подчеркнул Медведев.
Также глава правительства подчеркнул, что благодаря Гергиеву Мариинский театр обрёл новую, современную сцену и радует зрителей громкими премьерами и яркими музыкальными спектаклями.
Валерий Гергиев — народный артист РФ (1996), лауреат Государственных премий РФ в области литературы и искусства (за 1993) и в области гуманитарной деятельности (2015), премии президента РФ в области литературы и искусства (2001).
В 2013 году он был удостоен звания Героя труда РФ. Гергиев награжден орденами Дружбы (2000), «За заслуги перед Отечеством» III степени (2003), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2008), орденом Александра Невского (2016). Удостоен ряда государственных наград Армении, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Франции, Японии.
РИА Новости: последние новости
Оперный певец Владимир Маторин отмечает 70-летний юбилей В Лондоне пройдет благотворительный спектакль для помощи детям из России России есть что рассказать по "делу Скрипалей", заявила Захарова
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с актерами «Санта Барбары»26
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы68
Звезды, которые ненавидят свои культовые роли4
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру29
Самые невероятные трансформации звезд ради роли
Видео
02:16
Вышел новый трейлер фильма «Человек-муравей и Оса»
Кино
02:53
«Мстители 3» собрали рекордную кассу за выходные
Кино
06:42
Самые невероятные трансформации звезд ради роли
Кино
04:19
Дженнифер Лопес выпустила новый клип
Концерты
04:48
10 звезд, которые выросли в нищете
Кино
03:04
«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу
ТВ
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение