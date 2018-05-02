Первый фестиваль негосударственных театров в Воронеже посетили более 10 тыс. человек

ВОРОНЕЖ, 2 мая. / ТАСС /. Первый в Центральном федеральном округе (ЦФО) фестиваль негосударственных театров Екатеринбурга, Белгорода, Москвы и Санкт-Петербурга, который прошел с 28 апреля по 2 мая на базе частного театра «Никитинский» в Воронеже, посетили в три раза больше зрителей, чем ожидалось, сообщила в среду ТАСС директор театра «Никитинский» Ирина Алексеева

"Мы ждали 3 тыс. зрителей, но фестиваль посетили более 10 тыс. человек, все спектакли прошли с аншлагом — зал рассчитан на 103 места, но на каждом было около 180 зрителей, были и приставные стулья, люди и стояли, и сидели на полу, и даже лежали в проходах", — рассказала Алексеева.

Особый интерес, по ее словам, вызвали три «режиссерских эскиза спектаклей» по биографиям прославивших Воронеж писателя Андрея Платонова , лидера рок-группы «Сектор газа» Юрия Хоя и циркового артиста Анатолия Дурова.

Алексеева сообщила, что фестиваль станет ежегодным, в 2019 году число его участников увеличится «минимум вдвое — до 10 театров».

Частный театр «Никитинский» создан в Воронеже в 2016 году. Он располагается в отдельном крыле Дома культуры железнодорожников. В труппе театра 12 актеров, в репертуаре — 12 спектаклей, которые играют в зале на 103 места.