В Омске поставили спектакль по роману Чака Паланика «Бойцовский клуб» 

«Первое правило этого спектакля: никому не рассказывать об этом спектакле. Старина Чак написал этот роман, чтобы вернуть мужчин к чтению. Второе правило этого спектакля: никому никогда не рассказывать об этом спектакле. ЦСД-Омск ставит этот спектакль, чтобы вернуть мужчин в театр. Остальные правила: в зале двое, зритель и актеры ЦСД-Омск. Чтобы мужчина вел женщину в театр, а не наоборот», — говорится в анонсе к спектаклю. Главные роли в постановке исполнят Дмитрий Исаенко, Антон Булавков и Зарина Демидова. Срежиссировал премьерный спектакль Ярослав Максименко, который известен зрителям по постановке «Стрелять надо в голову». Часть декораций театр привез с одной из свалок города. Такое неординарное решение соотвествует слогану романа «Все чем ты гордишься, рано или поздно будет выброшено на помойку. Верно и обратное».