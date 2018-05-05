День Победы отметят на Театральной площади

Отметить День Победы жители и гости столицы смогут и на Театральной площади — 9 мая в сквере перед Большим театром традиционно соберутся ветераны Великой Отечественной войны, их дети и внуки. На Театральной площади пройдут праздничные концерты, на которых выступят известные оперные артисты и юные таланты.

Заслуженные пожилые люди, которые защитили и восстановили страну, встретятся со своими ровесниками, поделятся воспоминаниями о прожитой жизни. Все желающие смогут поздравить их с Днем Победы, подарить цветы и выразить свое уважение.

На праздничном концерте для всех гостей исполнят оперные арии и популярные песни, посвящённые Великой Отечественной войне. Выступают известные певцы России и представители юного музыкального поколения — финалисты детского творческого конкурса «Хрустальные звёздочки».

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