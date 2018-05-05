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День Победы отметят на Театральной площади
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День Победы отметят на Театральной площади 

Москва меняется 5 мая 2018
Фото: Москва меняется
Отметить День Победы жители и гости столицы смогут и на Театральной площади — 9 мая в сквере перед Большим театром традиционно соберутся ветераны Великой Отечественной войны, их дети и внуки. На Театральной площади пройдут праздничные концерты, на которых выступят известные оперные артисты и юные таланты.
Заслуженные пожилые люди, которые защитили и восстановили страну, встретятся со своими ровесниками, поделятся воспоминаниями о прожитой жизни. Все желающие смогут поздравить их с Днем Победы, подарить цветы и выразить свое уважение.
На праздничном концерте для всех гостей исполнят оперные арии и популярные песни, посвящённые Великой Отечественной войне. Выступают известные певцы России и представители юного музыкального поколения — финалисты детского творческого конкурса «Хрустальные звёздочки».
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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