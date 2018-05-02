Движение транспорта по Театральной площади в Ростове закроют 13 мая

В Ростове определились с точными сроками перекрытия движения транспорта по главной городской площади. Театральная станет пешеходной зоной с 13 мая.

— Движение автомобилей будет прекращено также по проспекту Театральному от улицы Социалистической до Большой Садовой и по улице Советской от Каяни до переулка Крансофлоткого, — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Искать пути объезда придется до 15 августа.

15 мая на Театральной площади начнется монтаж фан-зоны. Целый месяц — с 14 июня по 15 июля — здесь будет проходить фестиваль болельщиков чемпионата мира по футболу.