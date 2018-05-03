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Театральную площадь Ростова-на-Дону закроют для транспорта с 13 мая
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Театральную площадь Ростова-на-Дону закроют для транспорта с 13 мая 

АиФ Ростов 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
Театральную площадь Ростова-на-Дону планируется закрыть для транспорта с 13 мая, сообщает городской департамент автодорог.
«В связи с организацией площадки Фестиваля болельщиков на Театральной площади с 13 мая до 15 августа будет прекращено движение транспортных средств на Театральной площади», — говорится в сообщении.
На это же время планируется перекрыть участок проспекта Театрального между улицами Социалистической и Большой Садовой, а также улицу Советскую от улицы Каяни до переулка Краснофлотского.
Напомним, в рамках фестиваля болельщиков ЧМ-2018 на Театральной площади донской столицы запланирован ряд мероприятий с участием российских и зарубежных звезд, диджеев и танцевальных коллективов.
Ожидается, что на фестивале побывают около 300 тысяч человек.
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