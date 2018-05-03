Театральную площадь Ростова-на-Дону закроют для транспорта с 13 мая

Театральную площадь Ростова-на-Дону планируется закрыть для транспорта с 13 мая, сообщает городской департамент автодорог.

«В связи с организацией площадки Фестиваля болельщиков на Театральной площади с 13 мая до 15 августа будет прекращено движение транспортных средств на Театральной площади», — говорится в сообщении.

На это же время планируется перекрыть участок проспекта Театрального между улицами Социалистической и Большой Садовой, а также улицу Советскую от улицы Каяни до переулка Краснофлотского.

Напомним, в рамках фестиваля болельщиков ЧМ-2018 на Театральной площади донской столицы запланирован ряд мероприятий с участием российских и зарубежных звезд, диджеев и танцевальных коллективов.

Ожидается, что на фестивале побывают около 300 тысяч человек.