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Полеты и пируэты: фоторепортаж с танцевального чемпионата в Архангельске
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Полеты и пируэты: фоторепортаж с танцевального чемпионата в Архангельске 

29.ru 4 часа назад
Фото: 29.ru
Накануне в театре драмы им. М. В, Ломоносова состоялся чемпионат уличного и современного танца «Двина». Больше 400 танцоров показали залу, полному зрителей, и членам жюри, на что они способны. Посмотрите, какое это было можное шоу!
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