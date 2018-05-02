Полеты и пируэты: фоторепортаж с танцевального чемпионата в Архангельске

Накануне в театре драмы им. М. В, Ломоносова состоялся чемпионат уличного и современного танца «Двина». Больше 400 танцоров показали залу, полному зрителей, и членам жюри, на что они способны. Посмотрите, какое это было можное шоу!