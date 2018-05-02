Проект «Маршрут истории» стартует в Химках 9 мая

«Маршрут истории» запустят в подмосковных Химках 9 мая, троллейбус №202 внутри и снаружи снабжают разнообразной информацией о событиях, связанных с улицами, встречающимися по маршруту, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Троллейбус №202 следует по маршруту от метро «Планерная» в Москве до остановки «Дружба» в Химках.

«Где проходили соревнования спортсменов-планеристов Центрального аэроклуба имени Валерия Чкалова , какой район нынешних Химок любили посещать Алексей Толстой Валерий Брюсов , что происходило на территории округа во время Великой Отечественной войны, судьбы великих героев — обо всем этом можно будет узнать 9 мая, сев в троллейбус №202. Вместо привычного названия остановок, пассажиры услышат интересные факты о тех местах, которые они проезжают», — говорится в сообщении.

Идея создания проекта «Маршрут истории» принадлежит Алине Герман и Марии Максимовой — студенткам Академии гражданской защиты МЧС России в Химках. Совместно с пресс-службой администрации города была подготовлена вся необходимая информация, подобран маршрут.

Задача проекта — повысить интерес граждан к изучению истории своего региона — понравилась звездам киноэкрана, радиоэфира и эстрады России.

Также интересная информация будет размещена внутри транспортного средства на специальных стикерах с QR-кодами и на остановках маршрута.

Год назад в Химках впервые в России уже был запущен «Маршрут истории» на базе троллейбуса №1. Он получил много положительных отзывов, и проект решено было продолжить, охватив новые маршруты.