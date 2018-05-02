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Проект «Маршрут истории» стартует в Химках 9 мая
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Проект «Маршрут истории» стартует в Химках 9 мая 

РИАМО 3 часа назад
Фото: РИАМО
«Маршрут истории» запустят в подмосковных Химках 9 мая, троллейбус №202 внутри и снаружи снабжают разнообразной информацией о событиях, связанных с улицами, встречающимися по маршруту, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.
Троллейбус №202 следует по маршруту от метро «Планерная» в Москве до остановки «Дружба» в Химках.
«Где проходили соревнования спортсменов-планеристов Центрального аэроклуба имени Валерия Чкалова, какой район нынешних Химок любили посещать Алексей Толстой и Валерий Брюсов, что происходило на территории округа во время Великой Отечественной войны, судьбы великих героев — обо всем этом можно будет узнать 9 мая, сев в троллейбус №202. Вместо привычного названия остановок, пассажиры услышат интересные факты о тех местах, которые они проезжают», — говорится в сообщении.
Идея создания проекта «Маршрут истории» принадлежит Алине Герман и Марии Максимовой — студенткам Академии гражданской защиты МЧС России в Химках. Совместно с пресс-службой администрации города была подготовлена вся необходимая информация, подобран маршрут.
Задача проекта — повысить интерес граждан к изучению истории своего региона — понравилась звездам киноэкрана, радиоэфира и эстрады России.
Исторические справки озвучили: артист, известный большинству как «полицейский с Рублевки», Сергей Бурунов, актер сериала «Закон каменных джунглей» Аристарх Венес, актер популярных ситкомов Андрей Гайдулян, звезда современного российского кинематографа Агния Дитковските, участницы вокального конкурса «Голос. Дети» Лиза Качурак и Ярослава Дегтярева, радио— и телеведущая Елена Абитаева.
В проекте также приняли участие: актриса театра и кино, звезда комедийных сериалов на СТС Елена Ксенофонтова, актеры театра, кино и телевидения Никита Панфилов и Роман Маякин, российская актриса театра и кино Татьяна Арнтгольц, известный шоумен, комедийный актер и телеведущий Гарик Харламов.
Также интересная информация будет размещена внутри транспортного средства на специальных стикерах с QR-кодами и на остановках маршрута.
Год назад в Химках впервые в России уже был запущен «Маршрут истории» на базе троллейбуса №1. Он получил много положительных отзывов, и проект решено было продолжить, охватив новые маршруты.
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