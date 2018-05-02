Троллейбус по «маршруту истории» запустят в Химках в День Победы

В Химках запустят проект «Маршрут истории» 9 мая. Местный троллейбус N 202 оборудуют социальной рекламой и плакатами с информацией о событиях, связанных с улицами, встречающимися по маршруту, передает телеканал «360».

Об этом сообщили в пресс‐службе правительства Московской области.

Целью проекта является повышение интереса у жителей к изучению истории своего региона.

Троллейбус N 202 следует по маршруту от станции метро «Планерная» в Москве до остановки «Дружба» в Химках.

Создать исторический проект в регионе предложили студентки Академии гражданской защиты МЧС России в Химках Алина Герман Мария Максимова . Озвучивают справки артисты театра и кино, теле— и радиоведущие, а также участники музыкальных конкурсов. Также внутри транспортного средства будет размещена историческая информация на QR-кодах.

В пресс-службе областного правительства также напомнили, что это не первый проект в Химках. Первый «маршрут истории» был запущен на базе троллейбуса N 1.