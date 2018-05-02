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Троллейбус по «маршруту истории» запустят в Химках в День Победы
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Троллейбус по «маршруту истории» запустят в Химках в День Победы 

Газета.Ru 34 минуты назад
Фото: РИАМО
В Химках запустят проект «Маршрут истории» 9 мая. Местный троллейбус N 202 оборудуют социальной рекламой и плакатами с информацией о событиях, связанных с улицами, встречающимися по маршруту, передает телеканал «360».
Об этом сообщили в пресс‐службе правительства Московской области.
Целью проекта является повышение интереса у жителей к изучению истории своего региона.
Троллейбус N 202 следует по маршруту от станции метро «Планерная» в Москве до остановки «Дружба» в Химках.
Создать исторический проект в регионе предложили студентки Академии гражданской защиты МЧС России в Химках Алина Герман и Мария Максимова. Озвучивают справки артисты театра и кино, теле— и радиоведущие, а также участники музыкальных конкурсов. Также внутри транспортного средства будет размещена историческая информация на QR-кодах.
В пресс-службе областного правительства также напомнили, что это не первый проект в Химках. Первый «маршрут истории» был запущен на базе троллейбуса N 1.
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