В Модене завершился фестиваль «Российские вечера в Италии»

Свои номера звездам музыки, театра и балета представили более 400 артистов из Европы и Азии. Такого представления театр «Сторки» ждал без преувеличения больше века. Эти стены видели много ярких музыкантов, свою карьеру здесь начинал легендарный Паваротти, но еще никогда под этими сводами не было такого созвездия представителей мировой культуры.

Самое страшное — позади, рассказывают балерины из Москвы. Конкурсное выступление перед строгим жюри было накануне. Осталось достойно показать себя на гала-концерте. Отточенные до автоматизма партии предстоит продемонстрировать европейской публике. Больше волнуются родители — как их девочек, чей гастрольный график на родине расписан на долгие месяцы вперед, примет зал.

Девочка уже взрослая, волнуюсь за ее будущее, за ее карьеру. Надеюсь, что отметят ребенка! Потому что достаточно сложные вариации танцует, занимается балетом уже 10 лет. Не знаю, будет ли связано будущее с балетом, но с творчеством точно

— Юлия Баленко, мама конкурсантки.

Специальный приз для балерин — год бесплатного обучения в легендарной школе классического балета Лилианы Кози. А вот музыканты борются за премию от Фонда «Лучано Паваротти» — во главе с вдовой певца организация курирует фетсиваль «Российские вечера в Италии». Самые талантливые конкурсанты смогут выступать на международных концертах с выплатой гонораров.

15-летний

Никита Воронцов — виртуозный пианист. В родной Туле он занял первое место на фестивале «Итальянские вечера в России». И выиграл поездку сюда, в Модену. Перед конкурсом, говорит, часами репетировал программу, практически не отходил от инструмента. Как настоящий перфекционист, к себе критичен.

Обычно недоволен своим выступлением, потому что всегда надо стремиться к высшему

чему-то, лучшему. Не очень доволен, потому что нет предела совершенству!

— Никита Воронцов, пианист.

А вот жюри российский музыкант покорил и получил награду за особый талант.

Идея «Вечеров» — как российских в Италии, так и итальянских в России возникла в 2014-м сразу после введения санкций против нашей страны. Стремление простых людей к миру решили показать самым понятным способом — с помощью искусства.

В такой сложный политический момент универсальный язык искусства помогал и помогает людям всегда встречаться. Дружить, общаться на этом уникальном языке

— Жанна Байбакова, художественный руководитель фестиваля.

В знак дружбы итальянские вокалистки даже разучили «Подмосковные вечера».

По-русски

они не говорят, поэтому текст двое суток чуть ли не зубрили.

Многих участников наградили, как лауреатов первой степени. Среди них, например, Мария Челмакина, солистка Камерного хора Московской консерватории. Но главная награда —

гран-при. Его взяли итальянские вокалистки Алессия Гиорджини и ее сестра Дебора. Они получили картину знаменитого итальянского художника Лулио Коррадо. Она символично называется «Универсальный язык». Помимо этого, девушки смогут выступить на подобном фестивале в Туле. В декабре здесь пройдут «Итальянские вечера». Самобытным коллективам собираются показать настоящую Россию.