Надежда Бабинцева: «Я-коллективный игрок»

29 апреля состоялась очередная встреча Клуба Друзей театра оперы и балета. Завершить сезон решили на торжественной ноте и позвали в гости заслуженную артистку России Надежду Бабинцеву . Буквально пару недель назад в копилке званий этой вокалистки произошло долгожданное пополнение. 15 апреля с новой сцены Государственного академического Большого театра России прозвучало ее имя и теперь Надежда Бабинцева — лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска».

«Я присутствовала на церемонии уже четвертый раз и не сразу поверила, что действительно получила премию, — делилась впечатлениями артистка. — В то время, когда называли имена номинантов, молодые люди выносили нам дипломы вкупе с цветами. Я почему-то решила, что раз мне вручили диплом, значит премию отдали кому-то другому. Помню, как взяла цветы и с досадой сказала: «Прокатили опять…». В это самое время вновь услышала со сцены название спектакля — «Пассажирка», но все еще не понимала, что происходит… Сидела на месте, пока дирижер с режиссёром легонько не подтолкнули, сказав: «Вставайте, вставайте». Шла по залу и вроде не волновалась, но, когда увидела перед собой огромное количество знаменитых людей — наше театральное сообщество, все слова вылетели из головы. Главное, что мужу привет передала».

Я смотрела телевизионную версию XXIV церемонии вручения и «особый привет мужу» вызвал улыбку и даже умиление. Как правило, успешные артисты целиком и полностью концентрируются на своей работе, а семья остается не у дел. Как ни странно, на встрече Надежда неоднократно упоминала именно о семье:

«Однажды во время репетиции «Кармен», сказала дирижеру: «Я бы на месте героини никогда не осталась выяснять отношения с агрессивным мужчиной, просто испугалась бы…». Тот очень удивился и произнес: «Надо же… Мне казалось, ты ничего не боишься». Пожалуй, я произвожу впечатление сильной женщины, могу быть смелой на волне эмоций, но дома имею возможность полностью расслабиться. Знаю, что меня пожалеют, если поплачу… Знаю, что могу положиться на свою «вторую половину». С первого раза я в консерваторию не поступила и подумала тогда, что не стану так сильно упираться. Вдруг я вообще стучусь не в «ту дверь»? Консерваторию я, в итоге, закончила, обучалась в классе профессора Николая Голышева. Не забывала и про обычную жизнь, параллельно вышла замуж. Сложно поверить, но большие карьерные всплески у меня были связаны именно с рождением детей. Наверно, это зависит от конкретной ситуации. Мне всегда оказывали колоссальную помощь и поддержку родные люди. Мама приезжает до сих пор, муж рядом. Я всегда спокойно оставляла с ним детей, пока те были маленькие. Что говорить, муж позволил мне много ездить и сделать карьеру в нескольких театрах».

Хорошо, когда есть на кого опереться. Но как складывалась судьба вокалистки до знакомства с супругом? И почему, собственно, выбор пал на музыкальное искусство?

«Я не из театральной семьи и цели стать артисткой изначально не было… Педагоги сообщили маме, что у ее дочери музыкальный слух и тогда она отвела меня в школу. Училась я через пень колоду. Помню, как все ребята шли гулять на улицу, а мне приходилось шагать в музыкальную школу. Особых усилий я не прикладывала, все получалось само собой. В тот момент, даже думала, что буду заниматься музыкой всерьез. Изменилось все в один миг. Услышала арию «Частица черта в нас», которую исполняла Тамара Синявская и что-то щелкнуло внутри, переключилось… В 16 лет, меня за руку привели в музыкальное училище. С тех пор иду своим путем, очень уперто…»

Первым педагогом Надежды Бабинцевой стала Генриетта Михайловна Денисова. Когда мама вокалистки пришла на встречу с преподавателем, то услышала: «Кого Вы мне привели? Слух — есть, голоса — нет». По словам артистки, Генриетта Михайловна была довольно жестким педагогом. Иной раз на уроке говорила что-то сделать и, пока ученица «переваривала» информацию, моментально добавляла: «Стесняешься? Иди в бухгалтерию стесняйся!». Она тренировала, в прямом смысле слова, каждый выход на сцену. Брала все под контроль, вплоть до мыслей молодой вокалистки. «Пока не скажешь, не кланяйся! Я должна видеть, что ты это про себя проговорила». Тяжело было в учении солистке нашего театра, но результат такой муштры она ощутила, когда начала работать:

«Могу сказать, что театральная жизнь у меня счастливая. В театре меня всегда любили, ценили, холили и лелеяли. Очень хорошо помню первый спектакль. Мне доверили петь партию Лауры в опере «Каменный гость». Пермский театр уже тогда — 18 лет назад — был театром режиссерским. Во главу угла ставилась концепция, поэтому на сцене мне пришлось танцевать, петь, раздеваться, лежать с одним мужчиной, потом — с другим… В общем, было весело. Помню, как у меня тряслись руки, когда хотела легко расстегнуть крючки, непринужденно скинуть юбочку… Стою на сцене и вижу, как улыбается мне дирижер. Понимаю, сейчас — за три аккорда — я должна скинуть юбку, перешагнуть через нее, красиво взять гитару и запеть. Нервничала очень сильно, но в отпущенное время уложилась. А режиссер посмотрел и сделал вывод, что я даже не успела испугаться. Тогда и поняла, как здорово натренировали, обучили профессии педагоги. Мой страх не был виден зрителю».

Но не секрет, что артист может учиться всю жизнь. В том числе, учиться и у своих коллег. Надежда Бабинцева сказала:

«Действительно, наблюдать, как работают коллеги — это всегда интересно. Каждый по-своему интерпретирует и роль, и музыку. Некоторые артисты испытывают ревность, когда другие вокалисты исполняют их партии. Но я считаю, что в стационарном театре не может быть одна певица на роль. Она будет привязана к одному месту, не сможет ни заболеть, ни уехать… Считаю, чтобы спектакль удался, необходима сплоченная команда. Да, я — командный игрок, миролюбивый человек и стараюсь быть в хороших отношениях со всеми коллегами. Если человек неприятен, тело обязательно тебя выдаст. Например, во время спектакля нужно подойти и обнять его, а тебе не хочется и зритель это почувствует… Дружеские отношения нужны, чтобы получалось действо. Не говорю о нашем театре, но знаю певцов, которых во время спектакля лучше не трогать, им это мешает. К Ильгаму Валиеву я могу безбоязненно прижаться, он при этом петь не забывает… Но встречаются немного другие люди, и я стараюсь подстроиться, принимаю их такими, какие они есть».

На встрече Клуба присутствовал молодой человек — ученик Мужского хорового колледжа. Сейчас он стоит на распутье: связать жизнь с музыкой или подчиниться воле родителей — поступить в технический ВУЗ. Вопросы от него сыпались, как из рога изобилия. А закончилось все тем, что абитуриент посетовал на нынешнюю систему образования: «Талант никто не ценит, ценят только баллы ЕГЭ». Оперная певица прокомментировала его слова так:

«Если Вы — необразованный человек, то в этой профессии не нужны. Потому что отсутствие интеллекта сразу видно на сцене. В наше время к певцам очень много требований. Однажды, на мастер-классе меня спросили о том, почему я не говорю на французском языке. И это вполне разумный вопрос… Чтобы на спектакле передать всю гамму чувств, нужно понимать иностранный язык, общаться, чувствовать музыку этого языка. Сейчас такие певцы есть, я ими восхищаюсь и по-хорошему завидую. Певица Анна Касьян по национальности армянка, а училась во Франции. И сейчас она свободно говорит на армянском, французском, английском, итальянском, и русском языке. Мы вместе работали над постановкой «Свадьба Фигаро» и я была поражена, с какой легкостью она со всеми общается. С режиссером Анна говорила по-английски. Обращаясь ко мне, тут же переходила на русский язык. С Гарри Агаджаняном они беседовали на родном армянском языке и от этого просто дух захватывало. Образование — это важно. Я преподаю в училище и всем своим студентам говорю: «Если для вас эта профессия не фанатична, лучше ей не заниматься. Вы можете круто петь, быть очень красивым, музыкальным, но нет гарантий, что ваша карьера сложится удачно. Это вопрос случая, везения и опять же фанатизма».

Как мы выяснили ранее, театральная жизнь Надежды Бабинцевой складывалась удачно и список партий, которые она исполняет, весьма внушительный. А осталась ли партия-мечта?

«Сейчас я бы хотела попеть Верди . Получилось, что этот композитор «прошел» как-то мимо меня. Кроме оперы «Риголетто», в которой я занята с первого года работы, других партий не было. В данный момент я нахожусь в нужной вокальной форме. По идее, сейчас самый расцвет меццо-сопрановой карьеры. Знаю, меня бы с удовольствием пригласили петь в Самару, если бы попросила партию в опере «Аида». Но чтобы выучить спектакль тоже нужно время, а его не хватает».

В репертуаре Екатеринбургского театра из шедевров Джузеппе Верди припоминаю только «Травиату». Каждый сезон у нас появляется что-то новенькое и думаю, Надежде не стоит терять надежду. Обычно, мечта сбывается сразу, как только перестаешь о ней думать.

Источник фото: архив Клуба Друзей театра