Волгоградцев зовут на корейские танцы под звуки национальных барабанов

Волгоградцам покажут традиционную Корею с ее нежными танцами и ритмом национальных барабанов.

— Фестиваль корейской культуры пройдет в Театре юного зрителя, — уточнили организаторы праздника. — Гостям национальной встречи покажут и лучшие традиции Кореи, и ее современные увлечения.

Главными звездами фестиваля станут танцоры из студии корейского танца «Хвасон», отмечающие свой пятилетний юбилей.

— На нашем празднике соберутся музыканты, играющие на традиционны барабанах, участница китайского и российского «Голоса» и танцовщицы, увлекающиеся современными корейскими танцами, — уточнили организаторы праздника.

Фестиваль корейской культуры пройдет в театре юного зрителя 5 апреля. Волгоградцев приглашают на колоритный и атмосферный праздник в 15: 30.