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День Победы — праздник, когда несколько поколений идут рука об руку
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День Победы — праздник, когда несколько поколений идут рука об руку 

Вести.Ru 22 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В Москве продолжаются праздничные гуляния в честь Дня Победы. На Белорусском вокзале выступает хор Турецкого, а на Поклонной горе дает концерт Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.
Локомотив Победы — Рижский вокзал. У ветеранов впереди длинная дорога по местам боевой славы. Туда, где шли ожесточенные бои за Москву. Почтить память тех, кто так и не вернулся с поля боя. Красные тюльпаны, георгиевские ленты и особая атмосфера единения, праздник, когда несколько поколений идут рука об руку: победители и их благодарные потомки.
Поздравить с Днем Победы — обнять, вручить цветы и выслушать рассказы. В Парке Горького ветеранов окружили вниманием совсем маленькие. Те, кто постарше, стремятся непременно шепнуть на ушко победителям «спасибо» и поцеловать.
99-летний Иван Иванович Вдовин освобождал Польшу и Норвегию. Он вспоминает сегодня свой первый День Победы.
Поздравить ветеранов сегодня в Москву приехали люди из самых разных уголков мира, в том числе из Германии. На Пушкинской набережной — выставка боевой техники времен Великой Отечественной войны. От танков и боевых машин пехоты, тоже победителей, мальчишек и девчонок не оторвать. Они не просто помнят… в подробностях знают о победе.
"Это танк Т34-76. Эти танки были даже лучше, чем американские. И по характеру они похожи на нас, а какой у нас характер? Мы более волевые!" — говорит Алексей Павлов.
На Поклонной горе в Москве сегодня в честь Дня Победы играет симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Вечерний концерт в Московской консерватории завершит Московский пасхальный фестиваль. Невероятный размах. Фестивальная музыка звучала в 169 городах России — и вот она дошла до столицы.
"Таким образом, мне кажется, даже самые отдаленные регионы России, в том числе благодаря таким творческим акциям, как концерты Московского… чувствуют себя важнейшей частью нашей необъятной страны", — поделился народный артист России, художественный руководитель — директор Мариинского театра Валерий Гергиев.
Хор Турецкого дает концерт на Белорусском вокзале: только прибыл из зарубежного турне в честь Победы. Позади Париж, Вена, Берлин, Минск — победителей чествовала вся Европа. Как и 73 года назад.
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