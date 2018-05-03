В Израиле состоится проект «Золотая Маска»

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости . Проект «Золотая Маска в Израиле» состоится в рамках международного театрального фестиваля «Jaffa Fest» с 3 по 26 мая, сообщили в пресс-службе «Золотой Маски».

Помимо спектаклей запланированы творческие встречи с создателями постановок, мастер-классы и дискуссии.

Проект «Золотая Маска» в Израиле" в 2018 году станет пятым по счету — впервые это произошло в 2011 году. «Золотая Маска» привозит в Израиль программу, составленную из спектаклей–номинантов и лауреатов премии «Золотая Маска», а также резонансных премьер последних лет.

Этот проект проходит в рамках международного театрального фестиваля «Jaffa Fest» совместно с театром «Гешер» при поддержке министерств культуры России и Израиля.