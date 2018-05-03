В РАМТ пройдет прощание с артистом Печниковым

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости . Прощание с народным артистом РСФСР, старейшим актером Российского Молодежного театра (РАМТ) пройдет в четверг в его родном театре, сообщили в пресс-службе РАМТа.

Геннадий Михайлович Печников ушел из жизни 27 апреля в возрасте 91 года.

"Геннадий Михайлович — человек-легенда, прослуживший в нашем театре 65 лет. Менялись названия театра, репертуар, менялось время, а он всегда оставался вместе с родным театром — вначале Центральным детским, а потом Молодежным", — сказано в пресс-релизе.

"Прощание начнется в 11.00 3 мая, а по окончании гражданской панихиды состоится кремация на Николо-Архангельском кладбище", — сообщила РИА Новости пресс-атташе РАМТа.