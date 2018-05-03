В Омске прощаются с почётным гражданином Омской области Ниной Бревновой

Накануне, 2 мая, не стало Нины Бревновой — почётного гражданина Омской области, заслуженного работника культуры РСФСР. 28 марта ей исполнилось 94 года.

Как сообщает министерство культуры Омской области, 18 лет (с 1964 по 1982-й год) Нина Бревнова возглавляла Омское областное управление культуры. При её участии созданы Омский симфонический оркестр, камерный оркестр Омской филармонии; Литературный музей им. Достоевского, 12 музеев в районах области, построены здания ТЮЗа, Музыкального театра, Концертного зала и так далее.

С 1993 года Нина Никандровна стала заместителем директора городского департамента культуры и спорта. Бревнова кавалер орденов Почёта, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов. Награждена 14 медалями: «За отвагу», «За трудовую доблесть» и другими.

Прощание с Ниной Бревновой будет проходить 4 мая с 10.00 до 13.00 в Музыкальном театре. Похоронят ветерана на Старо-Северном мемориальном кладбище.