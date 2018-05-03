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На артистов «Коляда-театра» наложили проклятье
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На артистов «Коляда-театра» наложили проклятье 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Режиссер Николай Коляда пожаловался на проклятье, наложенное на артистов его театра. Драматург отметил, что не верит в сверхъестественное, но совпадения слишком очевидны, передает "Уралинформбюро".
"Нас прокляли… Зимина связки порвала, Итунин тоже. Тураханов — аппендицит, Потехина — аппендицит и так далее. Осталось одно: меня умертвить", — написал Коляда на своей странице в Facebook.
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"Порча", по мнению Коляды, связана ни с чем иным, как с громким кадровым скандалом, разгоревшимся в театре. «Авторами» проклятья режиссер считает двух недавно уволенных актрис, уход которых стал для него тяжелым ударом: «Думаю, что прокляли нас две артистки старые, которых я недавно уволил из театра… Я обойдусь без вас, девочки. Хотя мне невозможно больно, горько, обидно».
Драматург пообещал не смотря ни на что сохранить репертуар «Коляда-театра» без потерь.
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