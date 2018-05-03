На артистов «Коляда-театра» наложили проклятье

Режиссер Николай Коляда пожаловался на проклятье, наложенное на артистов его театра. Драматург отметил, что не верит в сверхъестественное, но совпадения слишком очевидны, передает "Уралинформбюро"

"Нас прокляли… Зимина связки порвала, Итунин тоже. Тураханов — аппендицит, Потехина — аппендицит и так далее. Осталось одно: меня умертвить", — написал Коляда на своей странице в Facebook.

"Перпетум театрале" Николая Коляды. Интервью

"Порча", по мнению Коляды, связана ни с чем иным, как с громким кадровым скандалом, разгоревшимся в театре. «Авторами» проклятья режиссер считает двух недавно уволенных актрис, уход которых стал для него тяжелым ударом: «Думаю, что прокляли нас две артистки старые, которых я недавно уволил из театра… Я обойдусь без вас, девочки. Хотя мне невозможно больно, горько, обидно».

Драматург пообещал не смотря ни на что сохранить репертуар «Коляда-театра» без потерь.

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