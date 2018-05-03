«Балет Евгения Панфилова» и полевая кухня: публикуем полную программу празднования Дня Победы в Перми

В Перми 9 мая с утра до позднего вечера пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы. Публикуем подробную программу празднования.

С 10:00 на Октябрьской площади начнется театрализованное представление, посвященное 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. После этого по площади пройдут колонны военных, а вслед за ними боевая техника. С 11:00 стартует «Бессмертный полк». Участники пройдут от Октябрьской площади до эспланады. Трансляцию этих событий можно будет увидеть на главной сцене возле Театра-Театра. С 12:00 здесь начнется праздничный концерт. В это же время пермский силач Борис Харламов попытается сдвинуть 40-тонную боевую машину.

— В этом году в концертной программе будут участвовать ведущие театры Перми. Свою программу с участием оркестра и любимых артистов театра представит «Театр-Театр». Театр «Балет Евгения Панфилова» покажет на большой сцене свой легендарный балет «Бабы год 1945», — рассказывает режиссер мероприятия Алла Пономарева. — Большую программу представит Пермский губернский оркестр. Будут подготовлены несколько тематических блоков с участием лучших пермских исполнителей и коллективов, основной тематический блок в этом году будет посвящен столетию Красной Армии.

«Балет Панфилова» выйдет на главную сцену в 13:20, а ансамбль «Воскресение» в 16:00. Завершит концерт выступление Народной артистки России Ларисы Долиной, которое начнется в 20:00.

Параллельно будут работать несколько развлекательных площадок. У монумента «Героям фронта и тыла» расположится полевая кухня, площадка спортивного собаководства, детские площадки. Все они будут поделены на два больших блока: «Фронт» со стороны улицы Петропавловской и «Тыл» со стороны улицы Ленина. На эспланаде воссоздадут часть военного эшелона, на котором отправлялись на фронт бойцы. Все желающие смогут сделать фотографию на память с ретро-автомобилями тех времен. С 11:00 до 17:00 на площади перед Театром-театром будет работать пункт раздачи чая.

Боевую технику можно будет увидеть на улице Ленина до 19:00.

Праздничные мероприятия завершатся семиминутным фейерверком, который запустят с бывшей военной части Красные казармы в 23:00.

Сегодня и 7 мая в Перми пройдут репетиции парада. Октябрьская площадь и прилегающие улицы будут перекрыты.