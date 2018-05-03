Экскурсию по местам «Незнакомки» Блока запустили в Петербурге

Сотрудники музея истории Санкт-Петербурга проведут для жителей и гостей города экскурсию по местам стихотворения Александра Блока «Незнакомка», передает Мойка78. Инициатива посвящена 140-летию со дня рождения возлюбленной поэта — Натальи Волоховой.

Экскурсанты начнут свой путь от музея-квартиры Блока на улице Декабристов, проследуют к театру Комиссаржевской, Башне Вячеслава Иванова и другим местам, упоминаемым в стихотворении. Завершится маршрут в Озерках, где прочитают лучшие произведения классика.

Приобрести билеты на экскурсию можно до 5 мая.

Блок посвятил Волоховой множество своих стихов, в частности — сборник «Снежная маска».