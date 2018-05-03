В Черемушках пройдет концерт, посвященный Дню Победы 

9 мая центр культуры и искусства «Меридиан» приглашает москвичей и гостей столицы на праздничный концерт «Салют Победы». День Победы — это день памяти всех, кто ценой своей жизни проложил дорогу в мирное будущее!
«Отдавая дань благодарности и глубокого уважения каждому ветерану Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов, традиционно в этот праздничный день состоится акция «Георгиевская ленточка», ставшая одним из самых заметных событий в череде мероприятий, посвященных Дню Победы», — передает пресс-служба «Меридиана».
Со сцены большого зала зрители увидят чудесные танцевальные и хореографические номера, призванные вдохновить последователей традиционной российской художественной культуры на новые, творческие, победы. В концерте примут участие театр танца «Ковчег», ансамбль народного танца «Радость», детский коллектив эстрадного танца «Фристайл», хореографическая школа «Фантазия», ансамбль народного танца «Арфан», Детский образцовый хореографический коллектив «Подсолнушки», а также коллективы из Павловского Посада, Электростали, Острогожска.