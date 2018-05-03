В Черемушках пройдет концерт, посвященный Дню Победы

9 мая центр культуры и искусства «Меридиан» приглашает москвичей и гостей столицы на праздничный концерт «Салют Победы». День Победы — это день памяти всех, кто ценой своей жизни проложил дорогу в мирное будущее!

«Отдавая дань благодарности и глубокого уважения каждому ветерану Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов, традиционно в этот праздничный день состоится акция «Георгиевская ленточка», ставшая одним из самых заметных событий в череде мероприятий, посвященных Дню Победы», — передает пресс-служба «Меридиана».