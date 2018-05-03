Ещё
В Черемушках пройдет концерт, посвященный Дню Победы
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Черемушках пройдет концерт, посвященный Дню Победы 

Мои Черемушки 21 минуту назад
Фото: Мои Черемушки
9 мая центр культуры и искусства «Меридиан» приглашает москвичей и гостей столицы на праздничный концерт «Салют Победы». День Победы — это день памяти всех, кто ценой своей жизни проложил дорогу в мирное будущее!
«Отдавая дань благодарности и глубокого уважения каждому ветерану Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов, традиционно в этот праздничный день состоится акция «Георгиевская ленточка», ставшая одним из самых заметных событий в череде мероприятий, посвященных Дню Победы», — передает пресс-служба «Меридиана».
Со сцены большого зала зрители увидят чудесные танцевальные и хореографические номера, призванные вдохновить последователей традиционной российской художественной культуры на новые, творческие, победы. В концерте примут участие театр танца «Ковчег», ансамбль народного танца «Радость», детский коллектив эстрадного танца «Фристайл», хореографическая школа «Фантазия», ансамбль народного танца «Арфан», Детский образцовый хореографический коллектив «Подсолнушки», а также коллективы из Павловского Посада, Электростали, Острогожска.
Мои Черемушки: последние новости
«Московская весна a cappella» стартовала в Черемушках Театр танца «Эдельвейс» школы № 2115 отметил свой 20-летний юбилей Юные артисты покажут в Черемушках концерт «Дружба народов»
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Куда исчезают дети-актеры
«Собибор»: важная историческая правда
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы68
Что стало с актерами «Санта Барбары»30
Премьеры недели: 4 новых сериала
Видео
02:16
«Мир Дикого Запада» продлят на третий сезон
ТВ
02:37
Фильм Данилы Козловского покажут в Швейцарии
Кино
05:17
5 ролей, которые могли достаться другим актерам
Кино
02:59
Крачковская отобрала роль у конкуренток
Кино
14:14
Куда исчезают дети-актеры
Кино
04:57
Киноляпы, которые специально оставили в фильмах
Кино
06:22
Как живут скромные миллионеры Голливуда
Кино
02:59
Советских актрис в бане чуть не обварило кипятком
Кино
02:16
Вышел новый трейлер фильма «Человек-муравей и Оса»
Кино
02:53
«Мстители 3» собрали рекордную кассу за выходные
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение