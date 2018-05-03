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Трансформаторная будка превратилась в новый арт-объект Нижнего Новгорода
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Трансформаторная будка превратилась в новый арт-объект Нижнего Новгорода 

nn.ru 3 часа назад
Фото: nn.ru
Так теперь выглядит трансформаторная будка возле Театра юного зрителя в парке Кулибина.
Граффити-художники превратили незаметную постройку в арт-объект.
Ранее NN.RU рассказывал, что «Нижновэнерго» преображает трансформаторные подстанции уже несколько лет. По словам пресс-секретаря организации Алексея Родина это защищает будки от вандалов. Если подстанцию просто красят в о один цвет, например, то уже на следующий день на ней появляется слово из трёх букв.
А на красивые станции у вандалов рука не поднимается.
До этого как рассказывал NN.RU, уличные художники вырастили оленя на трансформаторной будке.
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